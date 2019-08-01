Украина

Ездят, как у себя дома: в сети появилось уникальное видео российских комплексов «Торн» на Донбассе

В сеть попало уникальное видео с оккупированных территорий Донбасса, на которое попал российский комплекс радиоразведки «Торн», поставляемый боевикам из РФ.

Как сообщает InformNapalm, видео было снято в Макеевке зимой 2019 года и передано волонтерам сообщества. «На видео видно, как машины российского комплекса „Торн“ едут в Макеевка по улице Героев Сталинграда в направлении улицы Мануильского», — говорится в комментарии к ролику. Также сообщается, что в сеть выложили лишь отрывок записи. Это сделано для того, чтобы не навредить людям на оккупированных территориях.

В InformNapalm констатируют, что Россия продолжает поставлять вооружение и использовать на оккупированных территориях Донбасса свою новейшую военную технику. Об этом свидетельствуют не только фотодоказательства в соцсетях российских боевиков и отчеты СММ ОБСЕ, но и фото и видео, которые передают волонтерам местные жители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе населенного пункта Майорового (бывший Красный Октябрь, Донецкая область) ВСУ уничтожили станции разведки «Торн-МД» российского производства.

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