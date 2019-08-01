Вместо ампутации ноги 28-летнему киевлянину вырастили 21 сантиметр кости (фото)

Здоровье и медицина

Спустя восемь месяцев после травмы 28-летний военнослужащий Тарас Щирица, у которого были открытые переломы обеих ног, заново учится ходить.

До демобилизации лейтенанту Тарасу Щирице оставалось прослужить около месяца. Он авиационный техник, и в течение семи лет его задачей было обслуживать боевые самолеты.

— В тот злополучный день я ехал за рулем автомобиля на полигон, был в машине один, — вспоминает Тарас. — На трассе Киев — Одесса меня «не заметил» водитель фуры. Он задел мою машину, и ее отбросило прямо на автозаправочную станцию. От удара стойка двери сломалась, перебив мне обе ноги. Я увидел, как из ран хлещет кровь, и понял, что надо срочно наложить жгуты, иначе погибну от кровопотери. Одну ногу перевязал ремнем от кобуры пистолета, а другую — специальным жгутом.

— Сам наложил жгуты? Разве на автостанции не было людей?

— Они вытащили меня из машины, вызвали «скорую», но помощь оказывать боялись. Я попросил достать из багажника аптечку, в которой как раз и лежал жгут. Остальное делал сам. Хотя, если учесть, что в стране шестой год идет война, приемы первой помощи должны знать все. Они и при любом ДТП могут кому-то спасти жизнь.

— Ты не потерял сознания от кровопотери?

— Потерял, когда «скорая» привезла меня в ближайшую больницу — в Боярку. Там мне сделали снимки рук, ног и головы. Это помню смутно. Затем я очнулся уже в реанимации военного госпиталя в Киеве. И началась череда операций… Два с половиной месяца меня лечили, пытаясь спасти ноги. Было заражение крови, потому что в раны попала инфекция.

— Врачи надеялись, что кости голеней удастся срастить?

— Да. Но в какой-то момент я почувствовал, что у них ничего не получается. Мне начали настойчиво предлагать ампутировать левую ногу. На ней отсутствовал фрагмент кости размером больше 20 сантиметров. В госпитале врачи говорили, что вырастить такой большой участок кости нереально, а взять для пересадки его неоткуда. Зато протез, мол, отлично решит проблему.

Я не хотел верить, что другого выхода нет. Читал, искал информацию в интернете. И все время думал: если я могу шевелить пальцами, если нога теплая, значит, живая… Зачем ампутировать живую ногу?

Отец пригласил на консультацию Виталия Веклича — известного ортопеда, разработавшего на базе методики Илизарова свою собственную, еще более эффективную. Виталий Викторович сказал, что готов попробовать ее применить. Провести операцию ему разрешили на базе госпиталя, за что я очень благодарен врачам.

И случилось чудо: в результате двух операций и постепенного наращивания костной ткани удалось полностью (!) вырастить кость — 21 сантиметр! Теперь за три-четыре месяца она должна перестроиться, затвердеть, и можно будет снять аппарат.

«Максим уже может наступать и на левую, и на правую ногу, — говорит отец парня Александр Щирица. — Но пока делает это осторожно: выращенный участок кости должен затвердеть»

«В телефоне услышал голос сына: «Попал в аварию, перебиты обе ноги, сильное кровотечение. Сейчас могу потерять сознание»

Как только Тарас наложил жгуты и остановил кровотечение, он сделал фото обеих ног с открытыми переломами и отправил по Viber командиру части и отцу.

— Я получил фото, а в телефоне услышал голос сына: «Попал в аварию, перебиты обе ноги, сильное кровотечение, сейчас могу потерять сознание», — вспоминает отец Тараса Александр Павлович. — Успел только выяснить, где произошла авария, и сразу выехал. Второй звонок получил уже в дороге: фельдшер скорой помощи сообщил, куда везут Тараса. Знаете, что еще меня потрясло? Пока доехал до Боярской районной больницы, побратимы сына уже были там. Одни выясняли, как перевезти Тараса в Киев, в Главный военный госпиталь, другие узнавали, где надо сдавать кровь. Подключились и командиры. Настоящее военное братство!

— Тарас долго находился в критическом состоянии?

— В реанимации госпиталя, куда его перевезли в первые сутки, пробыл пять дней, а затем его перевели в отделение травматологии. Травмы действительно были очень тяжелыми. Врачи сделали операции, пытаясь собрать отломки костей. Надеялись, что они срастутся. Проводилась противовоспалительная терапия — антибиотики должны были побороть инфекцию. Трижды в неделю сыну делали перевязки под наркозом: такую боль терпеть было просто невозможно. Это продолжалось два с половиной месяца, но добиться положительного результата врачам не удалось.

— И тогда речь пошла об ампутации левой ноги?

— Да. Когда стало ясно, что раздробленные кости не срослись и дефект образовался огромный — не хватает 21 сантиметра большеберцовой кости голени, — врачи сказали мне и Тарасу, мол, в этой ситуации выход один — ампутация. К такому же выводу пришли приглашенные на консультацию специалисты Института травматологии и ортопедии.

— Но ведь и в институте, и в госпитале применяют метод Илизарова, позволяющий вырастить кость?

— Врачи утверждали, что этот метод не даст результата, так как участок больше семи сантиметров невозможно будет вырастить, а если даже удастся немного нарастить кость, то она будет тонкой и хрупкой.

— Тем не менее вы не поверили в такой прогноз?

— У нас с этим связана целая семейная история. Двадцать лет назад мой племянник, 14-летний мальчишка, попал под колеса автомобиля… на тротуаре. Машина на большой скорости вылетела с проезжей части прямо на ребенка, стоявшего возле подземного перехода. С множественными травмами и сложным переломом ноги Володю отвезли в детскую больницу «Охматдет». Несколько месяцев лечения привели к плачевному результату: операции, пребывание в гипсе, после чего развился остеомиелит, часть кости просто сгнила, сращение не наступало. Тогда маме мальчика (моей сестре) кто-то посоветовал обратиться к ортопеду Виталию Векличу, работавшему в одной из столичных больниц. Виталий Викторович согласился провести Володе операцию, срастил перелом, удлинил кость. Правда, сказал, что мальчик, видимо, будет хромать. Так вот: сейчас Володя, 34-летний мужчина, ходит не хромая, занимается спортом, а о травме уже и не вспоминает. Я не знаю, почему мы раньше не разыскали Виталия Веклича и не попросили его проконсультировать Тараса, а потеряли столько времени! Но счастлив, что все же обратились, а доктор согласился нам помочь, причем бесплатно.

— Врачи госпиталя не возражали против этой консультации?

— Нет. Они во всем шли нам навстречу. У Виталия Викторовича состоялся профессиональный разговор и с заведующим отделением, и с лечащим врачом Тараса. Они нашли взаимопонимание. Правда, в успех операции военные врачи тогда, шесть месяцев назад, не очень верили. Но теперь уже ясно всем: ногу удалось сохранить.

Специалистов, которых в Украине интересует методика Илизарова — Веклича, практически нет

За время пребывания в госпитале Тарас уже разобрался в некоторых медицинских вопросах. В частности, полностью прочел очень объемную, написанную для врачей книгу Виталия Веклича «Управляемый чрескостный остеосинтез». В ней множество конкретных примеров успешного лечения пациентов — с фотографиями, особенностями оперативного вмешательства, отдаленными результатами. Кто-то получил травму, у кого-то был врожденный дефект костной системы. Врач помог людям сохранить нормальное качество жизни.

— Читать эту книгу мне было невероятно интересно, — говорит Тарас. — Тем более что за восемь месяцев пребывания в госпитале я видел много ребят, у которых из-за сложных переломов плохо срастались кости, что вызывало сильные боли. Были и те, кого после полученного ранения направляли оперироваться за границу, а человек возвращался в госпиталь, так как лечение было безуспешным. Некоторым я даже советовал обратиться на консультацию к Виталию Векличу, и они это делали.

Думаю, тому, кто получил травму или заболел, важно знать, что его ждет в будущем. Если речь идет о твоей жизни, надо понять, какой метод лечения принесет положительный результат. В интернете есть много информации для размышления. Например, в моем случае что-то не давало мне согласиться на ампутацию. Представлял себя с протезом, без ноги. Качественный протез надо покупать, а он стоит до 500 тысяч гривен, затем всю жизнь приобретать к нему расходники, сдавать в ремонт, менять. Конечно, бывают ситуации, когда речь идет о жизни и смерти и другого выхода, кроме ампутации, нет. Но таких единицы. Сначала надо испробовать все методы, позволяющие сохранить конечность.

…Об ортопеде Виталии Векличе «ФАКТЫ» писали не раз. Каждая история спасения его пациентов уникальна. Пятилетней девчушке, мечтающей заниматься гимнастикой, Виталий Викторович удлинил и выровнял ножку, 14-летнему мальчику исправил суставы с помощью аппаратов внешней фиксации. Почти сорок лет назад, чтобы освоить методику доктора Илизарова, Виталий Веклич, начинающий хирург, сам поехал в Курган, где работал известный ортопед, и добился, чтобы его взяли на стажировку. А вернувшись в Киев, стал применять новую методику в столичном Институте ортопедии, затем в других клиниках. Параллельно Веклич совершенствовал методику, создал свои, новые модели аппаратов внешней фиксации, специальные хирургические инструменты. Опыт накоплен огромный, но в Украине почему-то нет специалистов, которых интересует метод. Вот и получается, что информацией делятся друг с другом только пациенты.

На днях Виталий Викторович вернулся с международной конференции, проходившей в Ливерпуле. За рубежом метод Веклича вызывает огромный интерес.

«Для состыковки участков кости при переломе я использую специальную фрезу»

Чтобы выяснить, возьмется ли Виталий Веклич лечить Тараса, отец парня отправил врачу снимки по электронной почте.

— Конечно, я не мог дать окончательный ответ, пока не увижу пациента, но при встрече оказалось, что подобных случаев в моей практике было немало, — говорит доктор Виталий Веклич. — Очень важно, чтобы сохранились кровоснабжение и иннервация конечности.

— У Тараса они сохранились?

— Да. Нога была теплой, пальцы подвижными. Значит, кровообращение есть, нервы и связки работают. А это дает надежду на хороший результат.

— Операция проходила в два этапа?

— Да. Чтобы вырастить кость и заместить такой огромный дефект, надо было фактически распилить пополам верхний сохранившийся участок кости и установить на него аппарат внешней фиксации, затем то же самое сделать с нижним участком. Эти участки должны были расти навстречу один другому и в конечном итоге встретиться. Так и произошло. На выращивание огромного фрагмента — 21 сантиметр — ушло почти пять месяцев.

«Такие аппараты внешней фиксации, созданные доктором Векличем, не применяются больше нигде, — говорит Тарас. — А ведь я вижу, что операции, выполненные по методике Виталия Викторовича, спасли бы от инвалидности многих ребят, получивших тяжелые ранения»

Подкручивая специальные винты, удавалось растягивать хрящевую ткань в месте распила в среднем на один миллиметр в сутки. После этого был выполнен второй этап операции.

— В чем он заключался?

— Мы состыковали и закрепили оба участка кости.

— Это открытая операция?

— Да. Но разрез небольшой. Надо было убрать рубцовую ткань, образовавшуюся между отломками кости, с помощью специальной фрезы обновить концы и соединить их в правильном положении. Фреза (я разработал ее для таких операций) обтачивает один конец в виде полусферы, а второй — в виде углубления. Именно это позволяет сделать соединение практически идеальным. Теперь, когда в месте перелома кости срослись, на ногу можно становиться. Это даже полезно, чтобы формирование правильной костной ткани шло активнее. На правой ноге был перелом со смещением, и пришлось тоже установить аппарат внешней фиксации. Думаю, вскоре лечение будет завершено. Сейчас результат меня очень радует.

«Максимальная длина участка кости, которую мне удалось вырастить при таких травмах, как у Тараса, — 24 сантиметра, — говорит Виталий Веклич. — А случаев, когда по усовершенствованной мною методике доктора Илизарова удлинял кость на 18—20 сантиметров, было много. Так что опыт накоплен большой»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Украине спасли мальчика, который внезапно перестал расти и был в два раза ниже одноклассников.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter