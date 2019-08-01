Украина

НАБУ пришло с обысками в «Украэрорух»: что произошло

Детективы НАБУ, ранее задержавшие бывшего замруководителя ГУНП в Одесской области, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками на госпредприятие «Украэрорух».

В антикоррупционном бюро уточняют, что следственные действия проводятся как в офисах, так и по месту жительства должностных лиц предприятия. Это связано с расследованием возможных злоупотреблений должностными лицами «Украэрорух». Речь идет о событиях осени 2017 года, когда более 400 миллионов гривен госпредприятия были размещены на счетах ПАО «Платинум Банк», признанного неплатежеспособным.

Расследование указанных фактов осуществляется с ноября 2017 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Генеральной прокуратурой провело обыски в Окружном админсуде Киева.

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