Легко и вкусно: идеальный рецепт окрошки от известного телеведущего

Стиль жизни

Ведущий популярного проекта «Говорить Україна» Алексей Суханов — известный кулинарный эксперт. Алексей признается, что готовит с раннего детства, когда начал помогать бабушке на кухне. Так, ранее Алексей поделился с читателями «ФАКТОВ» любимым рецептом икры из баклажанов.

— В нашей семье ужин был делом святым, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Мы собирались за большим столом, и бабушка непременно готовила какое-то основное блюдо, а я ей всегда помогал. Летом это часто была окрошка — у нас ее обожали все! Я старательно нарезал на мелкие кусочки картошку и отварные яйца. С тех пор аромат этого блюда у меня навсегда связан с детством.

Алексей добавил, что сам часто готовит окрошку. Самая любимая — на квасе с говяжьим языком.

— Рецепт бабушкиной окрошки я никогда не меняю, — признался Алексей. — Мне кажется, в нем идеальное сочетание пропорций и вкуса!

Бабушкина окрошка от Алексея Суханова Ингредиенты: отварной язык — 200 граммов отварной картофель — 3 штуки яйца, сваренные вкрутую, — 3 штуки свежие огурцы — 3 штуки редис — 5 штук по одному пучку зеленого лука и укропа горчица — 1 столовая ложка квас — 1,5 литра сметана — 2 столовые ложки сок 1 лимона, соль и перец по вкусу. Приготовление: Мелко порубите зеленый лук, натрите картофель на крупной терке. Смешайте лук, картофель и соль, измельчите их толкушкой до пюреобразного состояния. Порежьте язык кубиками. Измельчите огурцы, редис и яйца на крупной терке. Мелко порубите ножом зелень. Смешайте все продукты в одной посуде, добавьте к ним горчицу и сметану. Залейте ингредиенты окрошки квасом, посолите, поперчите и влейте лимонный сок. Поставьте окрошку на два часа в холодильник. Перед подачей можно добавить в блюдо сметану.

Известные ведущие часто делятся с читателями «ФАКТОВ» рецептами популярных блюд. Недавно новая ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова рассказала, как она готовит паэлью.

А экс-судья «МастерШефа» поделилась рецептами летних блюд и рассказала, как правильно организовать питание летом.

Известный кондитер Елизавета Глинская раскрыла уникальный рецепт вареников с вишнями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter