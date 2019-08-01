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Легко и вкусно: идеальный рецепт окрошки от известного телеведущего
Ведущий популярного проекта «Говорить Україна» Алексей Суханов — известный кулинарный эксперт. Алексей признается, что готовит с раннего детства, когда начал помогать бабушке на кухне. Так, ранее Алексей поделился с читателями «ФАКТОВ» любимым рецептом икры из баклажанов.
— В нашей семье ужин был делом святым, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Мы собирались за большим столом, и бабушка непременно готовила какое-то основное блюдо, а я ей всегда помогал. Летом это часто была окрошка — у нас ее обожали все! Я старательно нарезал на мелкие кусочки картошку и отварные яйца. С тех пор аромат этого блюда у меня навсегда связан с детством.
Алексей добавил, что сам часто готовит окрошку. Самая любимая — на квасе с говяжьим языком.
— Рецепт бабушкиной окрошки я никогда не меняю, — признался Алексей. — Мне кажется, в нем идеальное сочетание пропорций и вкуса!
Бабушкина окрошка от Алексея Суханова
Ингредиенты:
отварной язык — 200 граммов
отварной картофель — 3 штуки
яйца, сваренные вкрутую, — 3 штуки
свежие огурцы — 3 штуки
редис — 5 штук
по одному пучку зеленого лука и укропа
горчица — 1 столовая ложка
квас — 1,5 литра
сметана — 2 столовые ложки
сок 1 лимона, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Мелко порубите зеленый лук, натрите картофель на крупной терке. Смешайте лук, картофель и соль, измельчите их толкушкой до пюреобразного состояния. Порежьте язык кубиками. Измельчите огурцы, редис и яйца на крупной терке. Мелко порубите ножом зелень. Смешайте все продукты в одной посуде, добавьте к ним горчицу и сметану. Залейте ингредиенты окрошки квасом, посолите, поперчите и влейте лимонный сок. Поставьте окрошку на два часа в холодильник. Перед подачей можно добавить в блюдо сметану.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!