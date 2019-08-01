Украина

Шри-Ланка отменила для украинцев плату за визы

Украина попала в список 48 стран, для граждан которых правительство Шри-Ланка отменяет оплату за оформление визы. Ранее визы туристам из Украины отменил Тайланд.

Как сообщает «Лоукост авиа», такой режим будет действовать в течение шести месяцев, после чего местные власти оценят эффективность этой программы.

Сообщается, что бесплатно визы будет выдаваться гражданам таких стран, как Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Напомним, что ранее визы украинцам оформлялись по прилету, в аэропорту Шри-Ланки. Стоимость — порядка 40 долларов США.

Немногим меньше был сбор за визу при самостоятельном оформлении онлайн разрешения на въезд в эту страну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в обновленном рейтинге паспортов мира Global Passport Power Rank украинский паспорт поднялся на 23-ю позицию. Украинцам доступны для поездок 133 страны: в 91 государство визы не требуются вообще, еще в 42 странах достаточно оформить так называемую «визу по прибытию», подтверждаемую в аэропорту.

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