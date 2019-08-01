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Общество и люди

Туристы забыли сюда дорогу: появились показательные фото Арабатской стрелки в Крыму

15:31 1 августа 2019 500
Арабатская стрелка со стороны Крыма
Инф. «ФАКТОВ»

В сети уже сравнивали летние фото, сделанные на Арабатской стрелке: со стороны Херсонской области и оккупированного Россией Крыма.

Свежие фото пустынных пляжей на Арабатке в редакцию «ФАКТОВ» прислал житель аннексированного полуострова. «Это — Арабатская стрелка со стороны Крыма. Когда уже будет сезон, не понятно», — пишет крымчанин.

По его словам, Арабатская крепость обнесена забором из сетки Рабица, рядом с которым оккупанты установили пост — над двумя домиками развеваются российский «аквафреш» и флаг ВМФ РФ.

«Проезжали через поселок Каменское. Возле одной из турбаз видели, штук 15 легковушек. Ну, хоть у этих сезон! Только успел подумать, как вижу, что у ворот турбазы охранник в военной форме. У оккупационных войск явно сезон», — рассказал автор фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали аншлаг на пляжах самого популярного курорта Херсонской области — Арабатской стрелке,

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