Общество и люди

Аншлаг: в сети наглядно показали, что творится на пляжах Арабатской стрелки (видео)

В сети показали аншлаг на пляжах самого популярного курорта Херсонской области — Арабатской стрелке, где недавно один из туристов снял впечатляющее видео с медузами.

Как сообщает «Херсон онлайн», отдыхающие практически заполнили все оздоровительные учреждения и частный сектор. При этом утверждается, что поток туристов в Херсонскую область не иссякает — на курорт едут как украинцы, так и граждане соседних стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили сравнительные фото двух частей Арабатской стрелки: со стороны материковой Украины и со стороны оккупированного Крыма.

Материал «Погода в Трускавце, Кирилловке, Одессе и на других курортах Украины: прогноз на выходные» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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