Здоровье и медицина

«Корвалол-Здоровье» нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата «Корвалол-Дарница», — адвокат

Партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» разъяснил, что судебный иск АО «Фармак», которым отменяется госрегистрация лекарственного средства «Корвалол-Здоровье», нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата «Корвалол-Дарница».

«В основу исков «Фармака» положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против «Здоровья» — знак «Корвалол», одно слово. Это важно, потому что дело против «Дарницы» по этому знаку «Фармак» проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака — «Корвалол Corvalolum», — сказал Мамуня.

Юрист подчеркнул, что подтвердить хорошо известный статус обозначения «Корвалол Corvalolum» в настоящее время не представляется возможным, поскольку это обозначение не внесено в соответствующий государственный реестр.

Попытки представителей «Фармака» представить судебные иски как идентичные Мамуня оценивает как давление на суд.

«Это создание информационной завесы, выгодной для „Фармака“, которая ничего общего с правдой не имеет», — заявил адвокат.

3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Здоровье» и запретил ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (Харьков) использовать это обозначение.

Для компании «Здоровье» это уже второй судебный проигрыш в текущем году. В марте Верховный Суд по иску «Дарницы» запретил харьковской компании производить препарат «Цитрамон-Здоровье». Истец утверждал, что ответчик использовал репутацию лекарства «Цитрамон-Дарница» в качестве трамплина для своей маркетинговой стратегии, в частности, копировал внешний вид и бело-зеленую цветовую гамму.

«Фармак» стремится отменить регистрацию препарата «Корвалол-Дарница», считая себя единственным законным правообладателем торгового знака «Корвалол Corvalolum». Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку».

В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение.

25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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