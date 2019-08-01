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Здоровье и медицина

«Корвалол-Здоровье» нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата «Корвалол-Дарница», — адвокат

17:10 1 августа 2019 45
молоток
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» разъяснил, что судебный иск АО «Фармак», которым отменяется госрегистрация лекарственного средства «Корвалол-Здоровье», нельзя рассматривать как прецедент для судебного разбирательства относительно препарата «Корвалол-Дарница».

«В основу исков «Фармака» положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против «Здоровья» — знак «Корвалол», одно слово. Это важно, потому что дело против «Дарницы» по этому знаку «Фармак» проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака — «Корвалол Corvalolum», — сказал Мамуня.

Юрист подчеркнул, что подтвердить хорошо известный статус обозначения «Корвалол Corvalolum» в настоящее время не представляется возможным, поскольку это обозначение не внесено в соответствующий государственный реестр.

Попытки представителей «Фармака» представить судебные иски как идентичные Мамуня оценивает как давление на суд.

«Это создание информационной завесы, выгодной для „Фармака“, которая ничего общего с правдой не имеет», — заявил адвокат.

3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Здоровье» и запретил ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (Харьков) использовать это обозначение.

Для компании «Здоровье» это уже второй судебный проигрыш в текущем году. В марте Верховный Суд по иску «Дарницы» запретил харьковской компании производить препарат «Цитрамон-Здоровье». Истец утверждал, что ответчик использовал репутацию лекарства «Цитрамон-Дарница» в качестве трамплина для своей маркетинговой стратегии, в частности, копировал внешний вид и бело-зеленую цветовую гамму.

«Фармак» стремится отменить регистрацию препарата «Корвалол-Дарница», считая себя единственным законным правообладателем торгового знака «Корвалол Corvalolum». Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку».

В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение.

25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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