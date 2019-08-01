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Мир

В России житель затопленной многоэтажки ловил рыбу прямо с балкона: в сеть попало видео

17:57 1 августа 2019 150
Наводнение, Тулун
Инф. «ФАКТОВ»

Жители страдающей от невиданного паводка Иркутской области России пытаются выживать в экстремальных условиях. В сети появилось видео из наиболее пострадавшего города Тулун. Там один из местных жителей забросил удочку в реку прямо с балкона многоэтажного дома. Напомним, в Тулуне наводнение спровоцировало прорыв дамбы и город факьчески ушел под воду.

Видео, опубликованное государственным телеканалом, получило большой резонанс в сети.

«Вы еще и издеваетесь над чужой бедой? Какие же вы моральные уроды», — написала в Twitter пользователь Ира.

«Народ России заслужил и этих руководителей, и эти СМИ», — парирует Демон.

Напомним, масштабы наводнения в Иркутской области зафиксировали из космоса.

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