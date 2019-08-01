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В России житель затопленной многоэтажки ловил рыбу прямо с балкона: в сеть попало видео
Жители страдающей от невиданного паводка Иркутской области России пытаются выживать в экстремальных условиях. В сети появилось видео из наиболее пострадавшего города Тулун. Там один из местных жителей забросил удочку в реку прямо с балкона многоэтажного дома. Напомним, в Тулуне наводнение спровоцировало прорыв дамбы и город факьчески ушел под воду.
Когда не можешь поехать на рыбалку, рыбалка едет к тебе.— Вести.Ru (@vesti_news) 1 августа 2019 г.
Житель затопленного Тулуна не растерялся и закинул удочку прямо со своего балкона. pic.twitter.com/dQyO2ADKFc
Видео, опубликованное государственным телеканалом, получило большой резонанс в сети.
«Вы еще и издеваетесь над чужой бедой? Какие же вы моральные уроды», — написала в Twitter пользователь Ира.
«Народ России заслужил и этих руководителей, и эти СМИ», — парирует Демон.
Напомним, масштабы наводнения в Иркутской области зафиксировали из космоса.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!