Мир

В России житель затопленной многоэтажки ловил рыбу прямо с балкона: в сеть попало видео

Жители страдающей от невиданного паводка Иркутской области России пытаются выживать в экстремальных условиях. В сети появилось видео из наиболее пострадавшего города Тулун. Там один из местных жителей забросил удочку в реку прямо с балкона многоэтажного дома. Напомним, в Тулуне наводнение спровоцировало прорыв дамбы и город факьчески ушел под воду.

Когда не можешь поехать на рыбалку, рыбалка едет к тебе.



Житель затопленного Тулуна не растерялся и закинул удочку прямо со своего балкона. pic.twitter.com/dQyO2ADKFc — Вести.Ru (@vesti_news) 1 августа 2019 г.

Видео, опубликованное государственным телеканалом, получило большой резонанс в сети.

«Вы еще и издеваетесь над чужой бедой? Какие же вы моральные уроды», — написала в Twitter пользователь Ира.

«Народ России заслужил и этих руководителей, и эти СМИ», — парирует Демон.

Напомним, масштабы наводнения в Иркутской области зафиксировали из космоса.



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