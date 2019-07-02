Мир

Смертельное наводнение в России сняли из космоса: опубликованы фото

Наводнение в Иркутской области (Россия), где из-за сильных дождей и прорыва дамбы оказались затопленными несколько населенных пунктов, сняли из космоса.

Впечатляющие фотографии последствий стихии обнародовали в Роскосмосе. Сообщается, что съемки пострадавшего региона проводятся несколько раз в сутки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сибирском городе Тулун после прорыва дамбы вода в некоторых местах доходила до второго и третьего этажа зданий.

Также сообщалось, что интернет-пользователи возмущались тем фактом, что пожар в знаменитом соборе Нотр-дам вызвал куда большую активность журналистов — кадры из Парижа не сходили с экранов, а ЧП в Иркутской области такого ажиотажа не вызвало.



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