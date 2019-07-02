26.00 / 26.23 29.30 / 29.72
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смертельное наводнение в России сняли из космоса: опубликованы фото

13:49 2 июля 2019 256
Наводнение в Иркутской области
Инф. «ФАКТОВ»

Наводнение в Иркутской области (Россия), где из-за сильных дождей и прорыва дамбы оказались затопленными несколько населенных пунктов, сняли из космоса.

Впечатляющие фотографии последствий стихии обнародовали в Роскосмосе. Сообщается, что съемки пострадавшего региона проводятся несколько раз в сутки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сибирском городе Тулун после прорыва дамбы вода в некоторых местах доходила до второго и третьего этажа зданий.

Также сообщалось, что интернет-пользователи возмущались тем фактом, что пожар в знаменитом соборе Нотр-дам вызвал куда большую активность журналистов — кадры из Парижа не сходили с экранов, а ЧП в Иркутской области такого ажиотажа не вызвало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины