В Ливии уничтожили украинские самолеты, погиб пилот: кто и как подставил нашу страну

Украина

В информационном поле России взорвалась настоящая бомба. Ряд кремлевских СМИ сообщили, что Украина якобы причастна к поставкам оружия одной из сторон вооруженного конфликта в Ливии в обход международного эмбарго. Конфликт в этой стране длится с 2011 года. Российским медиа это стало известно после того, как в аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют повстанцы фельдмаршала Хафтара, были уничтожены два украинских военно-транспортных самолета ИЛ-76. В результате обстрела один из наших летчиков Владимир Бухальский погиб. В прессе допускают, что на борту украинских ИЛ-76 могло находиться оружие, предназначенное для войск Хафтара. Это вполне может послужить поводом для международного скандала.

Но давайте разберемся, что же произошло в Ливии на самом деле? Причастна ли Украина как государство к инциденту с оружием?

История конфликта

Гражданская война в Ливии началась после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Сегодня страна разделена на две части. Западную контролирует правительство национального согласия, которое было сформировано при содействии ООН и признается почти всем мировым сообществом. Правительство находится в Триполи.

Восточная часть Ливии находится под полным контролем парламента, который отказался подчиниться правительству. Парламент сформировал Ливийскую национальную армию. Ею командует Халифа Хафтар, который называет себя фельдмаршалом. Ему 75 лет. Халифа — заметная фигура в Ливии. В 1969 году он активно поддерживал Каддафи и был участником военного переворота, который привел будущего диктатора к власти. Однако в 1987 году Каддафи обвинил Хафтара в поражении ливийской армии в войне с Чадом. Халифа тогда попал в плен. Когда он вернулся на родину, Каддафи отправил его в тюрьму.

После освобождения генерал уехал в США, стал диссидентом и всячески боролся с Каддафи. Когда в Ливии началось восстание, Хафтар вернулся на родину и возглавил повстанцев на востоке страны. Он отказался вести переговоры с правительством, заявив, что оно состоит из исламистов.

Последние два года Хафтар налаживает тесные связи с Москвой. Его поддерживает не только Россия, но также Египет и ОАЭ. В январе 2017 года фельдмаршал посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», заходивший в территориальные воды Ливии. Тот рейд единственного российского авианосца наделал много шума. На палубе корабля была проведена совместная видеоконференция Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. В августе того же года фельдмаршал прилетал уже в Москву на переговоры с Шойгу.

Что происходит в Ливии сейчас

Основная и самая горячая часть военного конфликта в Ливии началась в апреле 2019 года, когда Хафтар отдал приказ захватить столицу Триполи. Войска Халифы Хафтара заняли позиции на подступах к столице.

Приказ о наступлении на Триполи Хафтар отдал 4 апреля. Он записал специальное видеообращение к жителям столицы, в котором в частности заявил: «С божьей помощью мы продолжаем идти своим победным маршем, продолжаем нашу борьбу. Сегодня мы, как и обещали, отвечаем на призыв наших людей в Триполи, пока их терпение не иссякло. Операция по освобождению столицы положит конец власти боевиков и террористов в городе. Я приказал не стрелять по мирным гражданам и иностранцам. Призываю сложить оружие и поднять белый флаг». Но наступление на Триполи захлебнулось. И сегодня, четыре месяца спустя после попытки захвата столицы, войска Хафтара так и не продвинулись хотя бы на километр в сторону Триполи. Правительственные войска и повстанцы обстреливают позиции друг друга, но в наступление никто не идет.

В настоящее время в Ливии официально нет иностранных войск. Но есть так называемые войска частные. Так, командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару помогают как минимум 300 наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По данным издания, все сотрудники ЧВК размещены в Бенгази. Информацию об отправке российских бойцов в Ливию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании. Сотрудники ЧВК пытаются обезопасить для российского флота порты Тобрук и Дерна, а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли могут контролировать поток нефти в южную Европу.

Ранее эта частная военная структура помогала Кремлю оккупировать Донбасс. Затем наемников Пригожина перебросили в Сирию, где они понесли серьезные потери, но свою задачу по сохранению у власти Башара Асада выполнили. И вот теперь «вагнеровцы» действуют в Африке.

Россия оказывает негласную поддержку армии Хафтара. Для консультаций к фельдмаршалу приезжала группа офицеров российского Генштаба. Правда, по традиции в России заявили, что «их там нет».

При чем там Украина?

А теперь поговорим о том, откуда в Ливии появились два самолета Ил-76 с украинским экипажем. Действительно ли Украина решила поддержать одного из участников конфликта?

— В частном секторе нет и не может быть ни одного самолета Ил-76, — рассказал «ФАКТАМ» военный эксперт Олег Жданов. — Эти самолеты могут быть на балансе только Министерства обороны. Ил-76 — очень специфический самолет, который никогда не применялся в гражданской авиации. А вот как они попали в Ливию — это большой вопрос.

Известно, что два самолета зафрахтовала некая авиакомпания «Европа Эйр». Маленькая компания, в которой всего пять не очень новых самолетов. «Европа Эйр является так называемой фирмой-прокладкой. Конечный бенефициар ее находится в ОАЭ. Скажу больше — через некоторые структуры эта авиакомпания, по моим данным, связана и с Россией.

В мире существует так называемый серый рынок вооружения, то есть рынок полулегального оружия. Большую его часть реализует Россия. И делает это она в том числе через некоторые украинские частные компании.

— Россия не продает в зоны конфликта оружие напрямую, чтобы запутать следы?

— Да, правильно. Кроме того, как мы видим, можно и подставить Украину. Я хочу сказать, что в связи с гибелью украинского пилота в Ливии вскрылась еще одна опасная схема, которой должно заинтересоваться НАБУ. Министерство обороны отдает в лизинг свои самолеты неизвестно кому и неизвестно для каких целей. А эти частные компании могут использовать воздушные судна по своему усмотрению.

— Вы считаете, что в Министерстве обороны не знали, где используются два их Ил -76?

— Почти уверен в этом. Отдали и отдали. Кстати, на балансе Минобороны были еще два «Руслана» которые уже очень давно не появлялись в Украине.

— То есть то, что иностранные частные фирмы использовали самолеты Ил-76 вероятно для перевозки вооружения в зону конфликта — это не инициатива Украины как государства?

— Нет, это чисто бизнес частных структур. Хотя я допускаю, что пилоты этих самолетов — украинский экипаж, скорее всего, были все-таки военными. А в Ливии официально были в командировке. Правда, их могут уволить из армии задним числом, как обычно делается в таком случае.

— Почему погиб наш пилот?

— Скорее всего была утечка информации. Летчиков кто-то предал. Войскам премьер-министра Фаиза Сараджа стало известно, что в аэропорту Аль-Джуфра приземлились два борта с оружием для его противника Хафтара. Был отдан приказ эти самолеты уничтожить. Им абсолютно все-равно в этой ситуации, чей экипаж был в самолетах, ливийский или украинский.

Гибель украинского пилота в Ливии Россия использовала как очередную антиукраинскую пропаганду, уверяет военный обозреватель Юрий Карин.

— Желание российских спецслужб превратить с помощью информационных атак черное в белое часто имеет довольно специфический эффект, причем по-настоящему радует то, что они работают по утвержденным шаблонам и ничему не учатся.

Достаточно вспомнить ситуацию с «поставками» ракетных двигателей в Северную Корею. Вначале показалось, что «креативная идея» привязать к этому «Южмаш» имела определенный резонанс, но «разогнав волну» по чувствительной теме, россияне получили обратный эффект — системное расследование западных стран показало, из каких именно уральских и сибирских городов утекли технологии и образцы. Все было совершенно не выходя за рамки «оси зла».

Вот и сейчас Россия для дискредитации нашей страны перед западными партнерами пытается тенденциозно сформировать через подконтрольные спецслужбам РФ инструменты пропаганды мнение, что Украина в обход международного эмбарго поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям и террористам в зоны локальных конфликтов.

Тема, в принципе, не нова — за последние 5 лет российские спецслужбы провели дюжину информационных операций по фейковым поставкам Украиной оружия в Ливию, Сирию и так далее, что являлось больше операциями прикрытия и увода внимания от собственных незаконных действий в этих регионах.

Опять же, хочется отметить деградирующий уровень этих фальшивок. Ранее при попытке «разогнать» волну по обвинению Украины в неконвенциональных поставках оружия захватившим Триполи исламистам, хотя бы был состряпан «документ» — фейк невысокого качества в виде письма за подписью заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. Но оно было настолько убого сверстано, что поверить в него могли только постоянные зрители LifeNews.

Сегодняшняя ситуация с уничтоженными в Ливии двумя украинскими грузовыми самолетами Ил-76ТД, которые, по российской «легенде», были зафрахтованы в ОАЭ и «перевозили» из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие, вообще напоминает театр абсурда.

Для «разгона» информационной волны российские спецслужбы использовали неоднократно засветившуюся в распространении фейков платформу — «украинскую журналистку Диану Михайлову». И со ссылкой на источник вброса через федеральные ресурсы начали массированную кампанию о якобы участии Украины в ливийском конфликте поставками вооружения.

Цель таких действий — формирование негативного информационного фона для Европы, что Украина якобы «продолжает нарушать» санкции и эмбарго на поставки оружия в зоны военных конфликтов тем самым их подогревая — любимая тема с больной головы переложить на здоровую.

Дополнительная цель — использовать этот больной для Европы вопрос в контексте «нового потока беженцев» в котором «виновата Украина» ну и формирование выгодного для себя общественного мнения, что уже проявилось в «историях» с другом Путина Сальвини и приговоре нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Эксперт-международник Илья Куса провел собственное расследование того, как украинские самолеты оказались в Ливии. Результат оказался весьма интересным.

«Вопрос: что два украинских самолета делали в центральной Ливии да еще и на территории авиабазы „Аль-Джафра“, на которой расположены силы Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара? Полазил, поискал инфу. Нашел. Два украинских транспортных самолета Ил-76, имея на борту неизвестный груз, вылетели 25 июля из Фуджейры в ОАЭ, пересекли Саудовскую Аравию, Акабский залив и, войдя в воздушное пространство Египта, отключили маячки», — пишет Куса в Facebook.

«Далее они приземлились в восточном ливийском городе Лабрак, после чего отправились на авиабазу «Аль-Джафра» южнее Сирта — это один из военных оплотов сил Хафтара. Туда самолеты привезли «остатки груза». Какого — все еще неизвестно. Там же 25 июля их накрыли огнем с воздуха. По самой более-менее достоверной инфе, били с беспилотника силы международно признанного правительства национального единства в Триполи.

Я полазил еще, поизучал имеющиеся данные. Так вот: оба транспортника находятся в аренде частной украинской авиакомпании Europe Air. Ее владельцем значится некая ноунейм киевлянка. Всего их авиафлот насчитывает 4−5 самолетов Ил-76.

В общем, ситуация выглядит следующим образом: два формально частных украинских самолета с вероятно украинским экипажем, скорее всего, участвовали в какой-то мутной схеме по перевозке загадочного «груза» (наверняка, оружия) из ОАЭ через Египет силам Хафтара в Ливию в нарушение международного эмбарго на поставки оружия.

Конечно, если эти самолеты не являются военными, а пилот — не действующий военнослужащий, то все это можно списать на частную акцию непонятно кого. Хотя украинские спецслужбы должны такое отслеживать, по идее.

Подобные ситуации, когда украинцы «светятся» в разного рода сомнительных схемах по контрабанде оружия или еще чего-нибудь в разных точках мира, отражают вот эту «потерянность» и «несформулированность» внешней политики.

Ведь логичным является вопрос: а на фига это делать? Зачем светиться и рисковать, подставляя страну перед международными партнерами и ООН, установившей эмбарго на Ливию?

Так и получается, что наши самолеты возят какие-то «грузы» Хафтару в Ливию, которого поддерживает Россия, против которой мы воюем, а где-то у берегов Мавритании тонет украинский рыболовецкий траулер с таким же подозрительным «грузом» в сопровождении российского корабля", — написал Илья Куса.

Ну и напоследок, несколько слов о погибшем пилоте. Владимир Бухальский — родом из Мелитополя. На момент своей гибели он уже не был военнослужащим. Об этом пишет запорожский журналист Ирина Левченко.

— Это практически мой ученик, я его выпускал в самостоятельные полеты, он был подготовлен ко всем действиям, — рассказал MLTPL. City командир авиабригады полковник Дмитрий Мымриков. — У него большой налет часов. И для меня, как для учителя, инструктора, друга, боевого товарища, это известие тяжелый удар. И поверить до сих пор невозможно, и все, кто его знал в бригаде, шокированы также. Звонят сейчас все наши коллеги, спрашивают, уточняют, как это случилось.

Он, по-моему, в 2013 году уволился, но летал в разных авиакомпаниях, выполнял чартерные рейсы. К нам в бригаду выпускник Тамбовского высшего военного авиационного училища летчиков Владимир Бухальский прибыл в начале 2000-х годов после службы в Запорожье. В 2011 году он принимал эвакуацию, выполнял полеты по Африке, я его готовил. Мы работали с Эмиратов по всем горячим точкам, какие были. Служил до 2013 года, в 2013-м был уволен в звании полковника с должности замкомандира бригады.

Насколько я знаю, в Ливию вообще были запрещены полеты по IKAO (Международная организация гражданской авиации — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности). Там только отдельным бортам допуска давались, и ООН туда запрещает ввоз какого-то либо оружия и иного груза.

Потому как там воюют две противоборствующие стороны — правительственные войска и повстанцы. А он попал под горячую руку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Донбасс привезли устаревшие боеприпасы, для того, чтобы использовать их для обстрела украинской территории.

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