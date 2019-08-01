Происшествия

В Гонконге задержали 35-летнюю украинку, и теперь ей грозит пожизненное заключение. У харьковчанки Аллы Олейник на границе изъяли рюкзак, в котором нашли полтора килограмма кокаина. Украинка находится под стражей уже две недели. При этом ее родные и друзья утверждают, что женщина стала жертвой циничного обмана. Они рассказали, что у Аллы никогда не было проблем с законом. В Харькове, откуда она родом, женщина работала медсестрой. А в Гонконг прилетела, чтобы выйти замуж. Накануне иностранец, с которым она несколько месяцев общалась по интернету, позвал ее на романтическое свидание и пообещал, что сделает предложение. Он сам купил Алле билеты (украинка летела в Китай через Эфиопию). В последний момент предупредил, что в аэропорту в Эфиопии ее будет ждать человек, который передаст ей сумку. Алла согласилась…

«Месяц они общались по интернету. А потом он предложил прилететь к нему на выходные»

Подробности этой истории «ФАКТАМ» рассказала подруга Аллы Олейник Алина.

— Алла позвонила мне 17 июля и, рыдая, сообщила, что ее задержала полиция, — рассказала «ФАКТАМ» Алина. — Сказала, что в сумке, которую она должна была передать Диманчу (так зовут мужчину, который позвал ее замуж), обнаружили наркотики. Алла сказала, что депортировать в Украину ее не собираются, будут судить в Китае. Там за контрабанду наркотиков ей грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. О том, что ей придется везти ту злополучную сумку, Алла узнала, когда 16 июля прилетела в Эфиопию. Диманч позвонил и сказал, что в транзитном аэропорту в Эфиопии ее ждет его знакомый. Он передаст ей сумку, которую Алла в свою очередь отдаст Диманчу. Диманч заверил, что все будет в порядке.

В разговоре по скайпу Диманч уверял Аллу, что уже купил кольцо и хочет сделать ей предложение на берегу океана

Перед тем как идти на таможенный контроль, Алла перерыла всю сумку. Она не нашла там ничего подозрительного. Сказала, что там вещи: шорты, шлепанцы, кофта… Скорее всего, наркотики были зашиты в подкладку сумки. Она их не увидела…

По словам Алины, Алла Олейник перевозила сумку по просьбе своего возлюбленного не впервые. То же самое было, когда она летала к нему в Арабские Эмираты и на Шри-Ланку. Тогда он тоже брал ей билеты на транзитные рейсы — и точно так же в последний момент просил забрать у знакомого сумку с вещами и передать человеку в другой стране. Но в предыдущих случаях никаких проблем на границе не возникало. Проблемы были только с женихом. Диманч бронировал и оплачивал Алле отель, но сам так и не приезжал, объясняя это тем, что у него возникли срочные дела.

— За те два месяца, которые они общались по телефону и интернету, лично так ни разу и не увиделись, — продолжает Алина. — Они познакомились на сайте знакомств. Диманч первый ей написал. Алла рассказывала, что он писал очень красиво и проникновенно. Спрашивал, чем она живет, чем увлекается, ему все было интересно. Каждое утро начиналось с его звонка или сообщения. Они целыми днями переписывались. Алла не очень хорошо знает английский, но им это не мешало.

— Он рассказывал, чем занимается, где работает?

— Да. Говорил, что бизнесмен, у него есть фирма по продаже корейской косметики. Еще рассказывал, что разведен и от первого брака есть восьмилетняя дочка. Он присылал Алле фотографии дочери и бывшей жены. Уверял, что после развода дочка живет с мамой и он очень переживает из-за того, что редко видит ребенка. Сказал, что, если бы снова женился, ему бы отдали дочь.

О том, что хочет жениться и мечтает о большой семье, писал неоднократно. И этим еще больше покорил Аллу, которая ни разу не была замужем и очень хотела семью. Диманч даже присылал ей картинки больших семей и говорил: «Хочу, чтобы у нас было так же. Ты — та женщина, которая мне нужна. У нас будет много детей. Я рад, что тебя нашел, и никуда не отпущу». Говорил, что боится, как бы Аллу в его отсутствие «никто не увел». Ей было приятно такое внимание.

Месяц они общались по интернету. А потом он предложил ей встретиться в реальной жизни. Сказал, что сам приехать в Украину пока не может. Предложил Алле прилететь к нему на выходные.

На первую встречу с возлюбленным Алла должна была прилететь в Арабские Эмираты. Диманч купил ей билеты и заранее оплатил гостиницу, в которой они должны были жить.

— Из-за этой поездки Алла потеряла работу, — говорит Алина. — Она медик, работала в областной санэпидстанции. Когда Диманч пригласил ее в Эмираты, она попросила на работе отпуск, но ей его не дали. Узнав об этом, Диманч сказал: «Зачем вообще тебе такая работа? Увольняйся. Я буду тебя обеспечивать. Ты все равно скоро переедешь ко мне навсегда». Алла уволилась. Надо сказать, свое обещание помогать ей материально Диманч выполнял. Время от времени присылал ей деньги. Сам, как я уже сказала, оплачивал авиабилеты, отель и присылал 400—500 долларов на карманные расходы.

«Жених попросил забрать в транзитной зоне рюкзак с вещами»

Но та долгожданная встреча, ради которой Алла уволилась с работы, так и не состоялась. В последний момент выяснилось, что Диманч приехать не сможет.

— Когда Алла еще была в дороге (он брал ей билеты на транзитные рейсы, поэтому перелет занимал много времени), Диманч написал, что у него «есть маленькая просьба», — вспоминает Алина. — Просьба заключалась в том, чтобы Алла забрала в транзитной зоне рюкзак с вещами. Диманч сказал, что рюкзак Алле передаст его брат, а в следующем аэропорту его заберет женщина. И действительно, в транзитной зоне к Алле подошел человек, представившийся братом Диманча. С рюкзаком, который он ей отдал, Алла без проблем прошла таможенный контроль, после чего уже в следующем аэропорту отдала его встретившей ее женщине.

Алла не увидела в этом ничего подозрительного. Думала лишь о предстоящей встрече с возлюбленным. Она уже была в отеле, когда Диманч позвонил и сказал, что не сможет приехать из-за срочной командировки. «Не знаю, когда смогу вырваться, — сообщил он. — Если хочешь, можешь подождать. Или увидимся уже в следующий раз». Алла не хотела сидеть одна целую неделю в чужой стране, поэтому улетела домой.

Они с Диманчем продолжали переписываться, и вскоре он назначил ей следующее свидание. На этот раз на Шри-Ланке. Опять взял билеты на транзитные рейсы. Алла полетела. Когда она уже была в пути, Диманч прислал ей фото какой-то женщины. «Это моя коллега, — заверил он. — Она будет ждать в транзитном аэропорту, передаст папку с документами».

Рассказал, что эти документы очень нужны его коллегам. Дескать, они встретят Аллу и заберут их. В транзитном аэропорту к Алле действительно подошла женщина, фото которой присылал Диманч. Но отдала ей не папку с документами, а тяжелый рюкзак. Посмотреть, что внутри, Алла не успела. До посадки на следующий самолет оставалось совсем мало времени.

Диманч благодарил ее за помощь, говорил, что она сильно его выручила. Но в Шри-Ланку он тоже не прилетел! На этот раз сказал, что его экстренно госпитализировали и ему понадобилась операция на желудке. Алла вернулась домой в полной растерянности. Говорила, что хочет верить Диманчу, но все это выглядит очень странно.

Диманч рассыпался в извинениях. И буквально через три дня попросил Аллу прилететь к нему в Гонконг. Она уже не хотела никуда лететь. Говорила ему, что, если он хочет увидеться, пусть сам приезжает в Харьков. На что он сказал, что уже купил кольцо и хочет сделать ей предложение на берегу океана. «Мы встретимся, чтобы больше не расставаться», — писал жених. А еще сказал, что в этот раз забронирует номер в гостинице на троих, потому что с ним будет его восьмилетняя дочка. «Она мечтает с тобой познакомиться, — сообщил он Алле. — Я показывал ей твои фото. Ты ей очень понравилась. Она с нетерпением ждет встречи».

Алла не смогла устоять. Поверила, что в этот раз все будет так, как он говорит. Она думала, что летит в Китай, чтобы выйти замуж. Диманч еще прислал ей по почте бронь отеля на двух взрослых и ребенка. Собираясь в Гонконг, Алла купила в подарок его дочке красивое платье. Все вроде бы шло хорошо — до того момента, как в Эфиопии Диманч снова не попросил ее забрать у знакомого рюкзак. На этот раз якобы для него. Пообещал, что заберет рюкзак в Гонконге. Третий раз одно и то же. Я уговаривала Аллу ничего не передавать. Но она заверила меня, что просмотрела содержимое рюкзака и не нашла там ничего подозрительного.

«Алла не преступница и не наркодиллер. Ее просто одурачили и использовали втемную»

— Где именно сейчас находится Алла, в каких условиях ее держат, мы не знаем, — говорит Алина. — Мне в консульстве ничего не сообщают, так как я не являюсь ее родственницей. А у Аллы в семье сложная ситуация. У матери Аллы после гибели младшего сына начались проблемы с психикой. Есть еще тетя и двоюродная сестра. Надежда только на них.

Что касается Диманча, то он не выходит на связь. Хотя его телефон включен, сообщения доходят. Теоретически его можно найти. Но только кто это будет делать? С наркотиками в сумке поймали Аллу, а не его. Вряд ли кто-то ей поверит и будет его искать. Алла не преступница и не наркодиллер. Ее просто одурачили и использовали втемную. Регистрируясь на сайте знакомств, Алла еще опасалась, что ей будут писать какие-то альфонсы. Есть много историй, когда некие «американские генералы» выманивают у наших девушек десятки тысяч долларов («ФАКТЫ» не раз писали о таких схемах. — Авт.). А этот ни разу не попросил у нее денег. Наоборот, присылал деньги сам. Красиво рассказывал о любви, оплачивал все перелеты… Кто бы мог подумать, что это намного хуже, чем альфонс.

Кстати, случай с Аллой не единственный. Адвокат из Киева, к которому мы обратились за консультацией, рассказал, что недавно такая же история произошла в Таиланде. Там задержали украинку, у которой в сумке обнаружили наркотики. Оказалось, она летела на свидание к нигерийцу и везла рюкзак по его просьбе. Думаю, что это проверенная схема. Преступники находят на сайтах знакомств наивных девушек, клянутся им в вечной любви, и те, ни о чем не подозревая, вот так передают «какие-то рюкзачки». Они даже не догадываются, что может быть внутри и что им за это грозит.

— По информации Посольства Украины в КНР, 16 июля 2019 года гражданка Украины была задержана в международном аэропорту Гонконга по подозрению в незаконной перевозке наркотических веществ, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. — 19 июля суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей (арест). Посольство Украины в КНР предпринимает предусмотренные законодательством меры консульского сопровождения. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в КНР.

В декабре 2015 года похожий случай произошел с украинкой Клавдией Лопаткиной. Украинка привезла в Малайзию кокаин, который был упакован в коробки для шоколада. В момент задержания Лопаткина была беременна. Она утверждала, что ничего не знала о наркотиках, и была уверена, что действительно везет шоколад. За контрабанду наркотиков Лопаткиной грозила смертная казнь.

Позже украинское следствие установило, что девушку использовала преступная группировка, которая занималась поставками кокаина из стран Латинской Америки. Во время международной спецоперации участников группировки задержали. Силовики изъяли около 21 килограмма кокаина на территории Украины, Армении, Бразилии и Турции. Троих человек задержали за границей, еще пятерых в Одессе и Киеве.

Клавдия Лопаткина родила в малазийской тюрьме. Год ребенок жил с ней, потом новорожденного передали бабушке. В декабре 2017 года суд признал украинку невиновной. Ее отпустили, но тут же снова арестовали — за нарушение визового режима. По законодательству Малайзии украинцы могут находиться в этой стране без визы до 30 дней, а Клавдия пробыла в тюрьме два года. В то же время прокурор оспорил судебный приговор, и Высший суд Малайзии признал Лопаткину виновной в контрабанде наркотиков, приговорив к пожизненному заключению. Но с учетом смягчающих обстоятельств украинке предстоит сидеть в малайзийской тюрьме еще 17 лет.

Не менее громкая история с участием украинки произошла еще в 2000 году. Тогда в Таиланде задержали с наркотиками харьковчанку Викторию Мамонтову. Виктория везла в Таиланд рюкзак по просьбе нигерийца, с которым познакомилась на отдыхе. В рюкзаке оказался героин. В результате Мамонтову приговорили к смертной казни, но потом помиловали. В 2009 году Мамонтова вернулась на родину.

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