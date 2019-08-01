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Успешные бизнес-леди бесплатно помогут начать свое дело вынужденным переселенкам
Женщины-переселенки, которые сейчас живут в Киеве, Днепре и Херсоне, могут бесплатно пройти курс обучения основам ведения бизнеса (для начинающих). Для этого им нужно до 4 августа прислать по электронной почте заявку в адрес проекта «Я знаю, ти можеш!». Его инициировали две общественные организации из Украины и Германии при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ.
— Мы подчеркиваем, что пройти обучение приглашаются переселенки вне зависимости от национальности и вероисповедания, в том числе крымские татарки,— сообщила «ФАКТАМ» координатор проекта «Я знаю, ти можеш!» Елена Танасийчук, представляющая общественную организацию «Елеос-Украина». — Чтобы учеба была более эффективной, мы пригласили в качестве менторов девять успешных бизнес-леди (среди них есть и крымские татарки). Мы рассудили так: профессиональные преподаватели объяснят нашим будущим слушательницам теорию ведения бизнеса, а успешные бизнес-леди поделятся практическим опытом. Не все эти предпринимательницы имеют опыт преподавательской работы, поэтому с 31 июля мы обучаем их общению с аудиторией, умению доходчиво передавать свои знания и опыт.
— Как конкретно будут организованы занятия?
— Учеба пройдет в два этапа, каждый из которых рассчитан на три дня. В Киеве первый этап стартует 19 августа, в Днепре — 20, в Херсоне — 21. Второй этап пройдет в сентябре. Одна из ключевых задач проекта заключается в том, чтобы слушательницы определились, какой конкретно бизнес они хотели бы открыть (наши наставники помогут им в этом), а затем подготовили бизнес-план. Планируется, что лучшие из этих проектов получат финансовую поддержку на закупку оборудования.
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— Могут ли у вас пройти обучение переселенки, у которых уже есть свой бизнес, но они считают, что им не хватает теоретических знаний?
— Да, мы принимаем заявки и от тех, кто только хочет начать свое дело, и от начинающих бизнесвумен. Заявки следует присылать на электронный адрес: eleos. [email protected] с пометкой в теме: «для Олени Танасійчук».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в госбюджете на 2019 год на строительство жилья для переселенцев предусмотрено 40 миллионов гривен. Правда, городок для переселенцев в Харькове признали непригодным для жизни. Кроме того, Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии России частное жилье.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...