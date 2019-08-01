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Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, — СМИ
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке с занимаемой должности. Сам Богдан соответствующую информацию СМИ не комментирует.
Отметим, Богдан стал главой Администрации президента 21 мая 2019 года. Впоследствии Администрацию преобразовали в Офис, что было связано
Богдан известен как друг детства Зеленского, а также как один из юристов бизнесмена Игоря Коломойского.
Также его называли в числе вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины.
В последние дни Богдан оказался в центре громкого скандала после того, как обвинил мэра Киева Виталия Кличко в попытке его подкупа. Кличко заявил о намерении обратиться в НАБУ.
Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ» «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».
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