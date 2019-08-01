Украина

Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, — СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке с занимаемой должности. Сам Богдан соответствующую информацию СМИ не комментирует.

Отметим, Богдан стал главой Администрации президента 21 мая 2019 года. Впоследствии Администрацию преобразовали в Офис, что было связано в т. ч. с несоответствием Богдана требованиям закона о люстрации.

Богдан известен как друг детства Зеленского, а также как один из юристов бизнесмена Игоря Коломойского.

Также его называли в числе вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины.

В последние дни Богдан оказался в центре громкого скандала после того, как обвинил мэра Киева Виталия Кличко в попытке его подкупа. Кличко заявил о намерении обратиться в НАБУ.

Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ» «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter