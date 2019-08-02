Принц Гарри и Меган Маркл запросили помощи: что произошло

Мир

Принц Гарри и его жена Меган Маркл и отписались от всех аккаунтов, в том числе и благотворительных. Об этом герцог и герцогиня Сассекская объявили в Instagram.

При этом речь о «бане» не идет. Как оказалось, чете требуется помощь пользователей Сети. В свежей публикации супруги рассказали, что ищут на август новое поле для своей благотворительной деятельности и собираются выбрать 15 организаций.

«В августе нам требуется ваша помощь. Мы хотели бы знать, какие благотворительные фонды вы могли бы нам порекомендовать», — начинается пост.

По их словам, это может быть микроблог, который вдохновляет людей быть лучше, или Instagram-аккаунт, который наполняет каждого оптимизмом и верой в хорошее.

Идея звездной пары показалась интернет-пользователям очень интересной, и они принялись оставлять в комментариях под постом свои рекомендации. Многие пользователи развернуто объясняли, почему Меган и Гарри стоит обратить свое внимание на определенные аккаунты в Instagram.

Напомним, что в мае, незадолго до появления на свет первенца звездная пара уже «чистила» свои подписки в Instagram. Тогда они разорвали свои виртуальные отношения со всеми членами королевской семьи, отписавшись от их Instagram-аккаунтов. Из списка друзей в соцсетях герцог и герцогиня удалили профиль Кейт Миддлтон и принца Уильяма, профиль принца Чарльза с его супругой Камилой, а также аккаунт, который лично курирует королева Елизавета. Позже Меган и Гарри объяснили, что теперь они изменили политику ведения своего Instagram. Супруги решили, что отныне будут подписываться только на страницы, посвященные проблемам лечения психических заболеваний, отношениям между людьми и здоровому образу жизни. Таким образом герцоги герцогиня Сассекские хотели привлечь внимание фолловеров ко многим актуальным проблемам и вдохновить их на новые свершения и поступки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри заявил, что они с Меган Маркл ограничатся двумя детьми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter