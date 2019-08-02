Украина

Море в Одессе снова позеленело: стало известно, когда в нем можно будет купаться (видео)

Отдыхающих на пляжах в Одессе много, но в воду отваживаются заходить не все. Все из-за зеленых водорослей, которые плавают вдоль пляжей. Об этом пишет 5 канал.

«Сейчас вообще просто кошмар, она зеленая, как будто просто насыпали глины, очень грязная. Некомфортно купаться, в любом случае, ни зайти, ни погрузиться, ни с детьми, вообще никак, заходишь — по колено воды и все, дна не видно», — жалуется одесситка Ольга Майданник.

Оксана с дочерью приехали из Николаева на 5 дней. Терять время просто сидя на пляже не хотят. По ее словам, вода теплая, но немного грязная. Это неприятно, не эстетично, не очень приятно физически телу, но на самом деле это не мешает для хорошего купания.

Кое-кто из туристов прибегает к хитрости — ныряют с пирса, там глубже и немного чище.

Морские биологи объясняют, что водоросли размножились из-за обильных дождей в центральной части страны, по Днепру попали в море.

Жизнь моря определяется стоком Днепра, который несет биогенные вещества — соли, азот и фосфор, они стимулируют развитие водорослей. А так как в Одессе пляжные акватории от фонтана до порта разделены на эти ванны пирсами и волнорезами, то они становятся ловушки для любых водорослей, поясняет директор госинститута морской биологии Борис Александров.

Прогноз биологов не утешительный — вскоре водорослей на пляжах станет больше.

«Август — высокий продукционный процесс, теплое море, избыток питательных веществ у нас сегодня на пляжах, естественно они порождают в виде зеленой взвеси и макрофитов, и одноклеточных водорослей, здесь соединение природных процессов, так и добавляется оперативная климатическая ситуация», — отмечает заместитель директора института морской биологии Галина Миничева.

Тем временем специалисты получили результаты последних исследований проб воды. Купаться в море можно. Однако экологи не перестают напоминать — после обильных осадков лучше воздержаться от морского отдыха по меньшей мере на три дня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начали июня в Одессе били тревогу из-за необычного цвета морской воды в прибрежной зоне и на городских пляжах — она приобрела насыщенно зеленый цвет.

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