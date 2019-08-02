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В РФ автобус столкнулся с грузовиком: пять человек погибли, 14 пострадали (видео)
Пять человек погибли и 14 пострадали в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление ГИБДД.
«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточненным данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что в качестве одной из возможных причин ДТП рассматривается усталость водителя. «Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса», — говорится в сообщении, распространенном ведомством.
В Госавтоинспекции отметили, что перед аварией при пересечении границы со Ставропольским краем автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД в рамках операции «Сон за рулем». От отдыха 59-летний водитель отказался, установлено, что в результате происшествия он погиб.
Пострадавшие доставлены в Апанасенковскую районную больницу, им оказывается помощь. Состояние пострадавших относительно стабильное, трое из них находятся в реанимации.
Предварительно установлено, что автобус двигался из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», утром в четверг, 1 августа, в Днепре в ДТП с участием маршрутного такси пострадало больше десяти человек. ЧП произошло на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского — столкнулись маршрутка Mercedes Sprinter и Hyundai Getz. В результате столкновения микроавтобус лег на бок.
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