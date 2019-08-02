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Дожди и приятное тепло: синоптик рассказала о погоде на конец недели
В пятницу, 2 августа, на большей части Украины пройдут дожди. Они захватят все западные и северные области страны. Частично дожди возможны на юге и в центре. Об этом «ФАКТАМ» сообщила заместитель начальника кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По словам синоптика днем на западе ожидается температура воздуха 23 градуса. А на юге воздух прогреется до плюс 29−30 градусов.
В субботу, 3 августа, грозовые дожди накроют всю страну. Днем на западе воздух прогреется до плюс 23, а на юге столбики термометров достигнут отметки 25 градусов выше нуля.
В воскресенье, 4 августа, грозовые дожди продолжат заливать Украину, кроме Закарпатской области, где будет сухо. Днем в воскресенье на западе столбики термометров опустятся до плюс 21, а на юге воздух прогреется до 25 градусов тепла.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в августе в Украину придет умеренная комфортная температура. «Температурные качели будут держатся до 15 августа, когда начнется похолодание», — отметил синоптик.
В третью декаду последнего месяца лета ожидается резкое похолодание с заморозками на почве.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какая будет погода на курортах страны в выходные.
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