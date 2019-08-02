- 09:19 День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником
- 09:02 Кузьма, Олег Скрипка и Богдан Хмельницкий: в Киеве представят 100 фигур выдающихся украинцев
- 08:56 Гори, китайская тайга: историю с пожарами в Сибири изобразили жёсткой карикатурой с Путиным
- 08:41 В Ливии уничтожили украинские самолеты, погиб пилот: кто и как подставил нашу страну
- 08:38 Мать задушила двух маленьких дочерей, чтобы не мешали заниматься проституцией
- 08:34 Зачем такой квест? Киевляне устроили перепалку из-за процедуры возврата авто после эвакуации
- 08:06 Команду Зеленского уличили во лжи по поводу его лоббистов в США
- 08:02 Вместо ампутации ноги 28-летнему киевлянину вырастили 21 сантиметр кости
- 08:01 Обрушение Главпочтамта в Киеве: 30 лет назад под обломками погибли 11 человек
- 07:55 Семейное проклятие в действии: 22-летняя внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
- 07:36 Скандальный советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"
- 07:36 Отрыжка, изжога и тяжесть в желудке: как определить гастрит и язву
Зачем такой квест? Киевляне устроили перепалку из-за процедуры возврата авто после эвакуации
После того, как в Киеве стали массово эвакуировать автомобили, которые припаркованы в местах непредназначенных для парковки, у автолюбителей появилось много вопросов, и первый из них: где искать свою машину?
«Киевтранспарксервис» в Facebook разместил инструкцию, как действовать, если авто нет на том месте, где водитель его припарковал.
Во-первых, нужно позвонить на линию «102» и узнать, действительно ли автомобиль эвакуировали.
Затем обратиться в управление полиции на ул. Народного Ополчения, 9. Там составят админпротокол о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, там же нужно взять копию акта об эвакуации авто.
Дальше водитель должен поехать на улицу Довнатар-Запольского, 8 в ГП МВД Украины «Информ-Ресурсы», где оплатить услуги эвакуатора и хранение машины на штрафплощадке.
После всего этого можно приехать на штрафплощадку и забрать свой автомобиль (адрес штрафплощадки сообщат в «Информ-ресурсах»).
В сети водители возмущаются: почему нельзя сразу приехать на штрафплощадку и там оплатить неправильную парковку. Некоторые пишут, что все сделано правильно: после таких прогулок по Киеву больше не захочется оставлять авто в предназначенном для этого месте.
Подробно о том, как быть незадачливым парковщикам, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?