Общество и люди

Зачем такой квест? Киевляне устроили перепалку из-за процедуры возврата авто после эвакуации

После того, как в Киеве стали массово эвакуировать автомобили, которые припаркованы в местах непредназначенных для парковки, у автолюбителей появилось много вопросов, и первый из них: где искать свою машину?

«Киевтранспарксервис» в Facebook разместил инструкцию, как действовать, если авто нет на том месте, где водитель его припарковал.

Во-первых, нужно позвонить на линию «102» и узнать, действительно ли автомобиль эвакуировали.

Затем обратиться в управление полиции на ул. Народного Ополчения, 9. Там составят админпротокол о нарушении правил дорожного движения. Кроме того, там же нужно взять копию акта об эвакуации авто.

Дальше водитель должен поехать на улицу Довнатар-Запольского, 8 в ГП МВД Украины «Информ-Ресурсы», где оплатить услуги эвакуатора и хранение машины на штрафплощадке.

После всего этого можно приехать на штрафплощадку и забрать свой автомобиль (адрес штрафплощадки сообщат в «Информ-ресурсах»).

В сети водители возмущаются: почему нельзя сразу приехать на штрафплощадку и там оплатить неправильную парковку. Некоторые пишут, что все сделано правильно: после таких прогулок по Киеву больше не захочется оставлять авто в предназначенном для этого месте.

Подробно о том, как быть незадачливым парковщикам, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать».





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