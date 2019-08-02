Для борьбы с полчищами крыс: в дикую природу под Одессой хотят вернуть огромную сову (фото)

Люди и звери

Уникальный проект запустили представители природоохранной организации Rewilding Ukraine совместно с партнерами, в частности с Одесским зоопарком. Как сообщили «ФАКТАМ» в организации, на днях в регионе началась программа возврата (реинтродукции) в дельту Дуная огромной совы — филина обычного (Bubo bubo). Самочку-птенца уже поселили в просторном вольере в Дунайском биосферном заповеднике, где она самостоятельно охотится на крыс и привыкает к новому месту. Дело в том, что птенец появился на свет в зоопарке, там его выращивали родители-птицы. То есть детеныш почти не видел людей, а потом сразу попал в охранную зону заповедника. После адаптации, которая займет несколько недель, пернатого выпустят на волю со специальным датчиком, который позволит отслеживать перемещение «новосела».

Это первая попытка вернуть филина в Придунавье, и, по словам орнитолога заповедника Максима Яковлева, здесь очень рассчитывают, что филин станет спасением для многих видов птиц, обитающих в этом районе. Оказывается, за последние 10 лет такую особь здесь видели лишь раз, хотя несколько десятилетий назад их в заповеднике было немало.

В результате исчезновения данного вида на приморских косах заповедника расплодились серые крысы, полчища которых ежегодно уничтожают большое количество кладок многих видов гнездящихся здесь птиц. Вот специалисты и надеются, что крылатый «малыш», у которого крысы — любимая еда, положит начало регуляции популяции этих грызунов.

«Кроме того, жители города Вилково и туристы с радостью встретят такую замечательную птицу. Это любимый герой детских сказок — с его огромными желтыми глазами, „ушами“ и пронзительным жутким криком», — говорит Яковлев.

Стоит отметить, что это — первый пилотный проект в программе реинтродукции филина в регионе. Если первый птенец приживется, в течение следующих четырех лет еще порядка двух десятков «малышей» поселят в заповеднике для создания стабильной популяции филина в Придунавье.

Для справки Филин (Bubo bubo) — одна из крупнейших сов, достигает 75 см в высоту с размахом крыльев до 180 см. Является оседлым видом. Взрослая особь питается на территории 15−80 кв. км, защищая ее от других представителей вида.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом эксперименте в Придунавье. На остров Ермаков под Одессой выпустили первое стадо водяных буйволов. Животных завезли в Дунайский биосферный заповедник при содействии природоохранной организации Rewilding Ukraine, чтобы помочь сохранить мозаичные ландшафты и биологическое разнообразие острова. Ранее в село Орловку в экспериментальном порядкепривезли небольшое стадо буйволов из Закарпатья. Таким образом был дан старт пилотному проекту. А месяц спустя в стаде отлично прижившихся переселенцев из западной Украины появился первый детеныш.

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