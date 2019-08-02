Стиль жизни

Модные тренды осени 2019: в коже с ног до головы и мрачная романтика (фото)

Осень стремительно приближается, и модницам пора задуматься о том, что прикупить к будущему сезону. Британское издание Who What Wear, провело опрос среди экспертов моды и проанализировало последние коллекции ведущих модных домов мира, выявив самые актуальные тенденции.

Так, представитель британской компании Net-a-Porter Элизабет фон дер Гольц отмечает, что мода становится более «взрослой», женственной и изысканной: облегающие блейзеры, подогнанные по фигуре длинные брюки, плиссированные юбки, мягкий трикотаж. «Женщинам, одеваясь, более не требуются нотки мужественности, чтобы ощущать себя сильнее и влиятельнее», — считает эксперт.

Среди самых модных трендов наступающей осени — кожа (в том числе и искусственная), в которую предлагается одеваться с ног до головы, не ограничиваясь одним лишь жакетом. Подобный имидж уже активно набирает популярность. А с наступлением прохладной погоды он станет пользоваться еще большим спросом. Эксперты советуют: если даже вы не планируете запаковываться в кожаные вещи полностью, приобретите хотя бы что-то одно — юбку, блузку, штаны, платье или же комбинезон.

По-прежнему остается в моде обувь с квадратными носами — туфли, ботинки, сапоги. А также ботинки на массивной толстой подошве, которые можно носить с чем угодно, включая платья.

Стоит расширить коллекцию аксессуаров для волос и головных уборов — объемные обручи, крупные заколки, повязки, тюрбаны. При этом весьма поощряется использование стразов и блесток. Причем стразы подходят также для украшения прочих аксессуаров, сумок, обуви и разнообразных предметов одежды.

Привлекут к себе внимание гигантские серьги.

Что касается цвета, подиумы заполонили наряды бледно-зеленых оттенков — мятного и фисташкового. Светло-зеленый обещает вытеснить из гардероба следящих за модой женщин более насыщенные оттенки этого цвета.

Стоит также запастись вещами в шафрановом цвете — желто-оранжевого оттенка. Смело можно использовать белый, а также красный и фиолетовый. А для самых смелых есть также возможность поэкспериментировать с рискованными сочетаниями цветов.

Один из самых нарядных трендов осени — струящиеся ткани с металлическим отливом.

В моде так называемая «мрачная романтика» — смесь женственности с элементами гранжа. На практике это может выглядеть, как платье с кружевами (в том числе и в стиле комбинации) в сочетании с грубыми армейскими ботинками. Так, например, подобный аутфит предлагает модный дом Prada.

Вещи в стиле милитари, отличающиеся утилитарными деталями или камуфляжным принтом, представили такие бренды, Miu Miu, Hermes, Tom Ford, Isabel Marant .

Возвращаются на арену новые варианты классических тренчкоты — двубортных плащей с отложным воротником. Дизайнеры предлагают новые материалы для их пошива. Так, дом Simone Rocha представил тренчкот из тюля.

Настоящим хитом становятся самые разнообразные пояса — от тонких до широких. Их надевают, подчеркивая талию, поверх блейзеров, свитеров, пальто, платьев и костюмов.

В моде также использование для платьев принтов в стиле шарфов и платков. Эрин Фитцпатрик, редактор Who What Wear, говорит, что видела множество подобных нарядов на Неделе моды в Копенгагене. «Столица Дании известна тем, что задает тренды, поэтому у меня нет сомнений, что мы увидим кучу таких вещей этой осенью», — говорит она.

К осени, как рекомендуют специалисты, хорошо бы приобрести пару-другую колготок ярких цветов.



Хотя юбки мини и миди никто не отменят, в моду возвращаются в моду осенние юбки длины макси. Их можно комбинировать со свитерами-оверсайз или водолазками.

Журнал Cosmopolitan прогнозирует, что свитера-оверсайз будут рулить и в грядущем сезоне.

Также в моду вернется вельвет.

В тренде асимметричные силуэты — обнажающие одно плечо вырезы платьев, диагональный подол.

Между тем эксперты издания Insider упомянули несколько трендов, которые уже выходят из моды, не успев в ней толком закрепиться. Так, уже не актуальны будут принты расцветки коровьей шкуры и зебры. Несмотря на то, что в этом году в подобных черно-белых туфлях щеголяла жена британского принца Гарри Меган Маркл, признанная законодательница моды. Более востребованными нынешней осенью будут леопардовые принты и расцветка, стилизованная под змеиную кожу, а также клетчатые узоры, и цветочные узоры на темном фоне.

Меган в туфлях "под зебру"

Цветочные узоры на темном фоне - модный тренд будущей осени

Солнцезащитные очки с крошечными стеклами, которые носили в начале года знаменитости (в том числе Кайли Дженнер), уже перестали быть последним писком моды — так же, как и малюсенькие сумочки, которые эффектно выглядят на подиуме во время дефиле, но совершенно непрактичны. С подобным аксессуаром ранее появлялась на публике певица Леди Гага.

Прогнозируемо вышли в тираж кроссовки, искусственно состаренные вручную. Так, Gucci, Balenciaga и другие бренды предлагали пару новых кроссовок по цене в среднем от 700 до 1700 долларов, которые выглядят так, как будто их носили, не снимая, лет пять.

«Вы достаете из коробки новенькие кроссовки с грязными пятнами, разошедшимися швами и, иногда, с подклеенной скотчем к верху подошвой. Если вам действительно нравится эта мода — прекрасно. Но лично я добился такого же вида своей пары кроссовок, которые купил восемь лет назад за 40 фунтов», — говорил ранее главный редактор издания Йен Тейлор Fashion Beans. Похоже, покупатели пришли к такому же выводу.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Модный тренд — бахрома: как и с чем ее носить.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter