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Леди в красном: 19-летняя дочь Бориса Беккера и ее мать-афророссиянка вышли в свет вместе (фото)
Главными звездами вечеринки Remus Lifestyle Night Party в Испании стали 19-летняя дочь Бориса Беккера Анна и ее мать-афророссиянка Анжела Ермакова. Как пишет Daily Mail, обе, обнявшись, позировали фотографам в похожих красных нарядах и бриллиантовых украшениях, стоя на красной дорожке. Анна, которая начала карьеру модели в возрасте 14 лет, уже на полголовы переросла Анжелу.
Анна родилась в результате случайной сексуальной связи знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера с моделью российско-нигерийского происхождения Ермаковой, которая ранее также оказывала экскорт-услуги. В 1999 году они занялись сексом в подсобке престижного лондонского ресторана, после чего не встречались. В начале 2001 года Ермакова заявила, что отцом ее дочери Анны является женатый Беккер. Начался судебный процесс. Однако после того, как отцовство Беккера подтвердила ДНК-экспертиза, он признал ребенка своим и согласился оказать денежную помощь девочке и ее матери.
Супруга Беккера и мать его двоих сыновей, модель Барбара Фельтус, после этого подала на развод.
А в 2007 году Борис добился через суд совместной опеки над дочкой.
У Беккера имеется также пятилетний сын Амадеус от второй жены Лилли. Пара рассталась в 2018 году и сейчас завершает бракоразводный процесс.
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