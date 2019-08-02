"Квартал" в масштабах страны: почему история с отставкой Богдана получилась не смешной

Украина

Топовой новостью 1 августа стала «грядущая отставка» главы Офиса президента Андрея Богдана. СМИ тиражировали сообщение, прилагая фото заявления, где было написано: «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», ссылались на собственные источники в окружении Зеленского: «Нам подтвердили информацию», эксперты выдвигали версии о расколе в команде и т. д. Однако позже выяснилось, что вся эта эпопея — шутка… самого Богдана. На вопрос «ФАКТОВ», «для чего, для кого?», как пелось в известной кавээновской песне, нужна была такая иезуитская выходка, ответил известный политолог Евгений Магда.

- Думаю, что это элемент государственной политики и такого видения ситуации в команде Зеленского, где считают, что можно запустить фейк для решения собственных политических задач и полагают, что медиа будут продолжать испытывать безграничное доверие к команде Зеленского.

Очевидно, что господин Богдан демонстрирует собственные способности влиять на ситуацию, в том числе и таким способом, но, мне кажется, несколько недооценивает и украинские медиа, и украинское общество. Потому что можно прийти к власти на шутках, имеющих корни в «95 квартале», но очень тяжело управлять страной, находящейся в состоянии гибридной войны с Россией, в формате «95 квартала».

Люди, которые продвигали подобные шутки, должны понимать, что утрата доверия к власти — это проблема не только их, но и всей страны. И бороться с российской пропагандой, подрывая доверие к украинской власти, мягко говоря, неразумно. Я не знаю, чем закончится эта история, но мне хотелось бы, чтобы и общество, и медиа сделали из нее выводы и поняли, что в условиях, когда мы вот-вот получим концентрацию власти в руках одной политической силы, мы можем столкнуться с весьма неприятными последствиями данного факта.

— Какие же задачи стоят сейчас перед ними? Назовите хотя бы пять самых-самых.

— Неотложно они очевидно решают задачу организации встречи Зеленского и Трампа. Вторая — выдавливание Кличко из Киева, отстранение его от конкретных рычагов столичной власти. Но делать это таким способом, как по мне, мягко говоря, неразумно.

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Третья — формирование своего правительства. Четвертая — не просто формирование фракции «Слуга народа», но и коммуницирование внутри самой фракции. Потому что в нашей стране пока не было опыта управления такой большой фракцией. Пятая — тестирование общества на предмет необходимости создания или возможности избежания создания парламентской коалиции.

— Шутка не прошла. Теперь такая тактика будет ими отброшена или они будут ее усовершенствовать и продолжать шутить с нами дальше?

— Нет, не будет отброшена. Об этом свидетельствует тот факт, что Администрацию президента переименовали в Офис президента и стали утверждать, что это вовсе не орган государственной власти. То есть агрессивное отрицание реальности, к сожалению, становится фирменным знаком команды Зеленского. Думаю, это достаточно большая проблема. Полагаю, что эти шутки хороши ровно до тех пор, пока у них есть высокий рейтинг и большое количество сторонников, которые в них слепо верят. Но не исключаю, что с началом отопительного сезона шутить на эти темы станет, мягко говоря, затруднительно.

Ранее «ФАКТЫ» анализировали, какую игру затеял Офис президента.

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