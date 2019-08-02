Отставка Богдана: какую игру затеял Офис президента и зачем подставил журналистов (фото)

Украина

Известие об отставке Андрея Богдана с поста главы Офиса президента стало главной новостью вечера четверга. Примерно в 20:00 ряд авторитетных изданий со ссылкой на собственные источники сообщили, что 1 августа Богдан подал заявление Владимиру Зеленскому с просьбой уволить его по собственному желанию.

Естественно, новость стала хитом сети. Многие начали бурно обсуждать причины возможного увольнения, другие же пытались добиться официального ответа из Офиса президента. Сомнений в том, что заявление действительно было, практически не возникало — об этом написали ключевые украинские медиа: «Интерфакс-Украина», «Украинская правда», «Новое время», а так же издание TheBabel, которое работает «под зонтиком» «1+1» Игоря Коломойского.

Впрочем, официального ответа долго не было. Сам Богдан отреагировал на ажиотаж шуткой, разместив в своем Facebook фотожабу с Виталием Кличко.

Как известно, на протяжении последнего месяца у киевского мэра жесткая «заруба» с главой Офиса президента. Богдан настаивает на увольнении Кличко с поста главы КГГА и заявляет о коррупции в его окружении, последний в свою очередь уходить не собирается и называет озвученные Богданом факты бредом.

На днях Виталий Кличко даже летал в США, где встретился с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. По данным СМИ, из-за Богдана Вашингтон отказывается согласовывать встречу Зеленского и Трампа. США изначально были против его кандидатуры на пост главы тогда еще Администрации президента. Эти два фактора давали возможность предположить, что отставка Богдана связана именно с США и визитом туда Виталия Кличко.

Виталий Кличко и Рудольф Джулиани

Много вопросов вызывала внезапность «отставки» Богдана, ведь глава ОП очень сблизился с президентом и фактически каждый день находится с ним и на работе, и на отдыхе. Начали ходить слухи, что Богдана могут назначить на другую высокую должность, а на его место поставят нынешнего руководителя СБУ и друга детства Зеленского Ивана Баканова.

Что интересно, официально и Офис президента, и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель попросту молчали. Уже ближе к полуночи Мендель в комментарии СМИ ответила, что «слухи не комментирует». Более оперативно ответил одному из телеканалов заместитель Богдана Руслан Рябошапка, который назвал эту информацию фейком. Впрочем, мы уже сталкивались с ситуацией, когда члены команды президента кардинально по-разному комментировали те или иные события. В частности, так было с предоставлением русскому языку статуса регионального на Донбассе. Еще тогда это стало поводом для предположения о несогласованности действий тех или иных групп в команде президента.

Историей же с «отставкой» Богдана Офис президента подставил практически все украинские СМИ. В сети гулял даже некой весьма странный документ, в котором Богдан просит «уволить его по собственному желанию с момента желания».

Этот «документ» можно было бы считать чей-то шуткой на фоне хайпа, однако, как оказалось, его слили именно из ОП. Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских в пятницу утром написала, что указанное «заявление» ей сбросило официальное лицо в Офисе президента, которое являлось ее источником.

Какую игру затеяла Зе-команда? Проверяют реакцию украинцев и США на возможность отставки Богдана или сознательно подрывают доверие граждан к интернет-СМИ, пытаясь втянуть их в аудиторию телеканалов? Обе версии имеют право на жизнь. Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить уже совсем скоро. Любопытно, но на официальном паблике Офиса президента в Facebook по поводу отставки Богдана гробовое молчание. Вместо комментария утром в пятницу был опубликован анонс внезапного визита Зеленского на Прикарпатье, где он планирует осмотреть населенные пункты, пострадавшие от наводнения. Видимо, игра в украинского Лукашенко продолжается.

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