- 12:31 Леди в красном: 19-летняя дочь Бориса Беккера и ее мать-афророссиянка вышли в свет вместе
- 12:27 Проблема на Луганской ТЭС: без специальной цены на газ в области будут отключения электроэнергии
- 12:23 В Виннице загорелся мясокомбинат
- 12:20 В Украине хотят штрафовать за парковку на местах для электромобилей: что грозит нарушителям
- 12:13 Отставка Богдана: какую игру затеял Офис президента и зачем подставил журналистов
- 12:07 Интрига продолжается: после слухов об отставке Богдан не пришел на работу
- 11:55 Титул «Мисс Англия 2019» завоевала «гениальная» индианка
- 11:51 День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником
- 11:45 Пожары в Сибири: в сеть попало видео, как животные в ужасе бегут из леса
- 11:39 Ксения Собчак снова выходит замуж: что известно о ее избраннике
- 11:25 "Груз 200": офицер ВСУ рассказал о потерях боевиков "ДНР"-"ЛНР" на Донбассе
- 11:25 Модные тренды осени 2019: в коже с ног до головы и мрачная романтика
Интрига продолжается: после слухов об отставке Богдан не пришел на работу
Глава Офиса президента Андрей Богдан, слухи об отставке которого начали ходить накануне, в пятницу, 2 августа не пришел на работу. Сотрудники Офиса сообщили, что он работает на выезде.
«Его не было в Офисе (сегодня).Он работает на выезде», — цитируют слова сотрудник приемной «Українські новини».
Напомним, вечером 1 августа сообщение об отставке Богдана опроверг замглавы ОП Руслан Рябошапка, назвав его «чепухой».Уже гораздо позже появился комментарий пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.
Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ»: «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».