Политика

Интрига продолжается: после слухов об отставке Богдан не пришел на работу

Глава Офиса президента Андрей Богдан, слухи об отставке которого начали ходить накануне, в пятницу, 2 августа не пришел на работу. Сотрудники Офиса сообщили, что он работает на выезде.

«Его не было в Офисе (сегодня).Он работает на выезде», — цитируют слова сотрудник приемной «Українські новини».

Напомним, вечером 1 августа сообщение об отставке Богдана опроверг замглавы ОП Руслан Рябошапка, назвав его «чепухой».Уже гораздо позже появился комментарий пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ»: «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».

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