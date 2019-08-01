Украина

У Зеленского отреагировали на слухи об отставке Богдана

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию СМИ о том, что его шеф, Андрей Богдан, подал в отставку. Об этом он заявил в комментарии телеканалу НАШ.

Тем временем в сети появилася якобы фотокопия заявления Богдана. В нем говорится о желании уйти в отставку «с момента возникновения такого желания».

Подписи Богдана или даты на фото нет.

Отметим, против назначения Богдана с первых дней президентства Зеленского выступал Вашингтон. В частности, США считают его человеком Коломойского.

Как отреагировали в сети на сообщение об отставке главы Офиса президента, читайте в статье «ФАКТОВ» «Самый мощный нокаут Кличко: что пишут в сети об отставке Богдана».

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