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Зеленский представил нового губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Прикарпатье представил нового губернатора Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал львовянин Денис Шмыгаль.
Указ о назначении Шмыгаля опубликован на официальном сайте главы государства 1 августа.
Зеленский назвал нового главу ОГА «мощным менеджером» и «политическим волонтером, который хочет что-то хорошее сделать для Украины за короткий срок».
«Я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры», — сказал Зеленский.
Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций, в том числе и главы КГГА Виталия Кличко.
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