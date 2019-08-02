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Политика

Зеленский представил нового губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно

13:29 2 августа 2019 60
Денис Шмагаль
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Прикарпатье представил нового губернатора Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал львовянин Денис Шмыгаль.

Указ о назначении Шмыгаля опубликован на официальном сайте главы государства 1 августа.

Зеленский назвал нового главу ОГА «мощным менеджером» и «политическим волонтером, который хочет что-то хорошее сделать для Украины за короткий срок».

«Я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры», — сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций, в том числе и главы КГГА Виталия Кличко.

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