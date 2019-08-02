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Провокация спецслужб: Богдан нелепо оправдался за ситуацию с заявлением об увольнении
Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал резонансную ситуацию с его заявлением об увольнении. Напомним, в четверг вечером ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Более того, журналисты опубликовали странное заявление главы Офиса президента, где он просит «уволить его с момента желания».
К утру пятницы украинские СМИ ополчились против Офиса президента, поскольку в команде Зеленского по этому поводу комментариев фактически не давали. Появилось предположение, что такой масштабный «слив» оказался обычной шуткой. Масла в огонь подлил и сам Богдан, который вместо публичного заявления запостил в Facebook фотожабу с Виталием Кличко. Как известно, между Богданом и Кличко в последнее время разгорелся конфликт.
В пятницу, 2 августа, в Ивано-Франковске Богдан заявил, что написал заявление об увольнении, как и все члены команды президента.
«Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб», — сказал Богдан в комментарии Укринформу.
Стоит отметить, некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что заявление Богдан написал именно 1 августа. Более того, журналист Кристина Бердинских признала, что заявление ей сбросил источник, который является официальным лицом, работающим в Офисе президента.
Подробнее о ситуации с «увольнением» Богдана читайте здесь.
Политолог Евгений Магда в комментарии «ФАКТАМ» высказал опасение, что эта ситуация может свидетельствовать о превращении Украины в «Квартал» Зеленского.
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