Украина

Украина получит на вооружение новые самолеты от "Антонова": характеристика и фото

Украинские военные получат на вооружение новейшие военно-транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Об этом на брифинге в Министерстве обороны сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

Он назвал появление новых самолетов большим прорывом для украинской военной авиации.

«Сейчас мы ожидаем от нашей промышленности реализации нескольких важных проектов. Надеемся, уже в ближайщее время получим на вооружение новейшие самолеты Ан-178 и Ан-77», — сказал генерал-полковник.

В дополнение авиапарк ВВС пополняется отремонтированными и модернизированными самолетами (в 2018−19 гг. их поставлено около полусотни). Речь идет в т. ч. о самолетах «советского» образца МиГ-29 и Су-27.

Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолетом, созданным на базе Ан-158 (модификации Ан-148), грузоподъемностью 18 тонн. Позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12. Для взлета и посадки самолету требуется всего 350 метров взлетной полосы.

Ан-77 представляет собой ребрендинг самолета Ан-70, который создавался в сотрудничестве с РФ. На данный момент программа Ан-70 закрыта, поэтому в рамках проекта Ан-77 на суднах российские агрегаты и комплектующие были заменены на американские аналоги.

Первые демонстрационные полеты новых самолетов за рубежом состоялись в апреле 2018 года, в рамках авиасалона Eurasia-2018.

В Украине Ан-178 представили на военном параде ко Дню независимости 24 августа 2018 года.



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