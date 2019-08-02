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Украина получит на вооружение новые самолеты от "Антонова": характеристика и фото
Украинские военные получат на вооружение новейшие военно-транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Об этом на брифинге в Министерстве обороны сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.
Он назвал появление новых самолетов большим прорывом для украинской военной авиации.
«Сейчас мы ожидаем от нашей промышленности реализации нескольких важных проектов. Надеемся, уже в ближайщее время получим на вооружение новейшие самолеты Ан-178 и Ан-77», — сказал генерал-полковник.
В дополнение авиапарк ВВС пополняется отремонтированными и модернизированными самолетами (в 2018−19 гг. их поставлено около полусотни). Речь идет
Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолетом, созданным на базе Ан-158 (модификации Ан-148), грузоподъемностью 18 тонн. Позиционируется на рынке как замена транспортным самолетам Ан-12. Для взлета и посадки самолету требуется всего 350 метров взлетной полосы.
Ан-77 представляет собой ребрендинг самолета Ан-70, который создавался в сотрудничестве с РФ. На данный момент программа Ан-70 закрыта, поэтому в рамках проекта Ан-77 на суднах российские агрегаты и комплектующие были заменены на американские аналоги.
Первые демонстрационные полеты новых самолетов за рубежом состоялись в апреле 2018 года, в рамках авиасалона Eurasia-2018.
В Украине Ан-178 представили на военном параде ко Дню независимости 24 августа 2018 года.
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