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Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: суд вынес новое решение о протестующих
Суд в Ровно отменил протоколы о нарушении порядка проведения мирных собраний, которые были составлены 25 мая 2019 года на активистов Дашу Коцюрубу и Романа Филюка. Их отменили за отсутствием обстоятельств и состава административных правонарушений, сообщила в сети активистка Александра Дворецкая.
«#Всехнепосадить. Люблю доводить дела до конца. Мирным собраниям быть!», — прокомментировала она фото, сделанное на крыльце суда.
Ранее суд признал виновной 16-летнюю Дашу Коцюрубу (Коц), которую вместе с ее 20-летним товарищем задержали за пикет в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского. Формальным поводом для задержания стало «неуведомление соответствующих органов при проведении митингов демонстраций». Также был составлен протокол на мать несовершеннолетней девушки.
«ФАКТЫ» сообщали, что 16-летняя Даша Коц жаловалась на угрозы, которые она начала получать в социальных сетях за протест против Зеленского.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!