Украина

Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: суд вынес новое решение о протестующих

Суд в Ровно отменил протоколы о нарушении порядка проведения мирных собраний, которые были составлены 25 мая 2019 года на активистов Дашу Коцюрубу и Романа Филюка. Их отменили за отсутствием обстоятельств и состава административных правонарушений, сообщила в сети активистка Александра Дворецкая.

«#Всехнепосадить. Люблю доводить дела до конца. Мирным собраниям быть!», — прокомментировала она фото, сделанное на крыльце суда.

Ранее суд признал виновной 16-летнюю Дашу Коцюрубу (Коц), которую вместе с ее 20-летним товарищем задержали за пикет в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского. Формальным поводом для задержания стало «неуведомление соответствующих органов при проведении митингов демонстраций». Также был составлен протокол на мать несовершеннолетней девушки.

«ФАКТЫ» сообщали, что 16-летняя Даша Коц жаловалась на угрозы, которые она начала получать в социальных сетях за протест против Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter