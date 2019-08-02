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Украина

На Донбассе сорвали сходку «криминальных авторитетов» (фото, видео)

17:10 2 августа 2019 16
Задержание участников «сходки»
Инф. «ФАКТОВ»

В Бахмуте на Донетчине сорвали очередную сходку «воров в законе», на которой «законники» обсуждали «рабочие вопросы» и кандидатуру «смотрящего» за Старобельским СИЗО, сообщили в полиции Донецкой области.

Возглавлял сходку гражданин Турции, уроженец Азербайджана, очередной посланник от «вора в законе» Лоту Гули.

Теперь решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.

«Нам такие гости не нужны — давай до свидания!», — написал в сети начальник регионального главка полиции Артем Кисько, опубликовав фото и видео спецоперации.

Напомним, 1 августа в Запорожье во дворе собственного дома, был убит Алексей Петров известный под уголовной кличкой «Петрик». По данным СМИ, ранее он был известен как один из пяти членов известной банды «Франца», однако в последнее время якобы отошел от дел.

Тем временем первый заместитель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин утверждает, что в Украине постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры.

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