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На Донбассе сорвали сходку «криминальных авторитетов» (фото, видео)
В Бахмуте на Донетчине сорвали очередную сходку «воров в законе», на которой «законники» обсуждали «рабочие вопросы» и кандидатуру «смотрящего» за Старобельским СИЗО, сообщили в полиции Донецкой области.
Возглавлял сходку гражданин Турции, уроженец Азербайджана, очередной посланник от «вора в законе» Лоту Гули.
Теперь решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины.
«Нам такие гости не нужны — давай до свидания!», — написал в сети начальник регионального главка полиции Артем Кисько, опубликовав фото и видео спецоперации.
Напомним, 1 августа в Запорожье во дворе собственного дома, был убит Алексей Петров известный под уголовной кличкой «Петрик». По данным СМИ, ранее он был известен как один из пяти членов известной банды «Франца», однако в последнее время якобы отошел от дел.
Тем временем первый заместитель Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин утверждает, что в Украине постоянно находится 15 «воров в законе», из них двенадцать — долларовые миллионеры.
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