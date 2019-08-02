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Найдена женщина, которая выбросила тело своего ребенка в чемодане
Полиция сумела разыскать женщину, которая выбросила тело своего трехлетнего ребенка в чемодане под Черновцами. Вопреки сообщениям о ее смерти, Анна Пилявская, поиски которой продолжались месяц, оказалась жива.
Как сообщил в сети первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, задержать ее удалось при помощи обычных граждан.
Он опубликовал фото женщины в момент задержания.
Напомним, в июле на черновицком пустыре нашли чемодан с телом трехлетнего ребенка. Признаков насильственной смерти «мальчика из чемодана» эксперты не обнаружили. Как оказалось, ребенок мог умереть вследствие бронхиальной астмы. Заболевание сопровождается приступами, которые, при неоказании своевременной помощи, грозят удушением.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...