Происшествия

Найдена женщина, которая выбросила тело своего ребенка в чемодане

Полиция сумела разыскать женщину, которая выбросила тело своего трехлетнего ребенка в чемодане под Черновцами. Вопреки сообщениям о ее смерти, Анна Пилявская, поиски которой продолжались месяц, оказалась жива.

Как сообщил в сети первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, задержать ее удалось при помощи обычных граждан.

Он опубликовал фото женщины в момент задержания.

Напомним, в июле на черновицком пустыре нашли чемодан с телом трехлетнего ребенка. Признаков насильственной смерти «мальчика из чемодана» эксперты не обнаружили. Как оказалось, ребенок мог умереть вследствие бронхиальной астмы. Заболевание сопровождается приступами, которые, при неоказании своевременной помощи, грозят удушением.

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