Украина

Человек по фамилии Тимошенко: СМИ назвали чиновника, который стоял за «утечкой» об увольнении Богдана

Новость о заявлении с просьбой увольнения по собственному желанию руководителем Офиса президента Андреем Богданом журналистам разослал его заместитель Кирилл Тимошенко. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет ТСН.

Кирилл Тимошенко

Журналисты, которые первыми получили и опубликовали фотографии заявления от высокопоставленного чиновника, комментировать это теперь отказываются.

«Собственно, главный вопрос, зачем это. Это очевидно. Надо понять, это какая-то неудачная шутка или спланированная спецоперация. Мы не знаем, зачем это сделали, я не знаю ни одного человека, который понимает, зачем это сделали», — признается главный редактор The Babel Катерина Коберник.

Кирилл Тимошенко комментировать историю появления фотографии в СМИ отказывается. «Не знаю, спрашивайте у Богдана», — отвечает он. Богдан отшучивается, что за кресло никто не держится.

Издание напоминает, что практика писать в день приема на работу заявление на увольнение без даты существовала в компании «95 квартал», которой ранее руководил Владимир Зеленский. Об этом ранее рассказывал первый помощник президента Сергей Шефир. Правда, в случае с офисом президента такие заявления не имеют никакого смысла — глава государства и так может уволить сотрудников своим указом в любой момент.

Напомним, 29 июля телеграмм-канал Shadow Anonymous написал, что Богдан подаст в отставку якобы из-за давления со стороны США — там его считают «правой рукой» бизнесмена Игоря Коломойского. Зеленский якобы склоняется уволить Богдана — чтобы состоялась встреча президентов Украины и США.

Вечером 1 августа ряд всеукраинских СМИ массово сообщила о том, что Богдан написал заявление на увольнение с должности главы Офиса президента. Некоторые СМИ, в частности theБабель, опубликовали фото якобы написанного Богданом заявления. У всех фото одинаковое — заявление сфотографировано не полностью, не видно даты и подписи. В тексте заявления говорится: «Прошу уволить меня … занимаемой должности по с… желанию с момента … желания».

Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента (впоследствии стала Офисом президента) 21 мая 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления Андрея Богдана об отставке. При этом уточнил, что он его пока не подписывал.

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