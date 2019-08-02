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Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления Андрея Богдана об отставке. При этом уточнил, что он его пока не подписывал. Об этом Зеленский сказал журналистам в Одессе в рамках своей рабочей поездки.
«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — сказал Зеленский.
Также президент добавил, что при необходимости, может показать обществу заявления на освобождение от членов его команды.
Напомним, слухи об отставке Богдана появились в СМИ во второй половине дня 1 августа. Позже эту информацию опровергли в команде президента.
Между тем, глава Офиса президента Андрей Богдан в пятницу, 2 августа не пришел на работу. Сотрудники Офиса сообщили, что он работает на выезде.
Более подробно о «сенсационной» отставке Богдана читайте в материале «ФАКТОВ»: «Отставка Богдана: какую игру затеял Офис президента и зачем подставил журналистов».
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