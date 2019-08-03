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Украина

Пенсия в Украине: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

6:42 3 августа 2019 52
Пенсия
Инф. «ФАКТОВ»

В течение последних шести месяцев пенсии в Украине выросли до более 3 тыс. грн. В декабре обещают снова пересчитать выплаты, некоторых пенсионеров ждет прибавка в 740 грн. Об этом пишет Судебно-юридическая газета в Украине.

Издание напоминает, что новый перерасчет пенсий в этом году привел к увеличению размеров средних выплат:

  • более 2,5 миллионов украинцев получили увеличение пенсии на 100−400 грн,
  • пенсии более 1,5 миллиона украинцев повысились на 400−700 грн,
  • повышение на 1000 грн и более получили 500 тысяч пенсионеров.

После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют снова пересчитать.

Как будет рассчитываться прибавка к пенсии:

  • Прибавка будет рассчитываться для каждого в индивидуальном порядке, а размер расчетного листа увеличится на определенный процент, не учитывая прибавки.
  • Процент будут высчитывать как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать прибавки от пересчета прожиточного минимума:

  • тем, кто получает минимум;
  • тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий),
  • тем, кто имеет стаж выше нормы.

Конкретные схемы перерасчета прожиточного минимума 2020 года станут известны, когда новый состав парламента примет бюджет.

Напомним, что прибавки ожидаются еще и в 2019 году. В декабре правительство повысит минимальную пенсию на 74 грн, максимальную — на 740 грн. То есть с декабря украинцы будут получать не менее 1638 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа.

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