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Пенсия в Украине: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году
В течение последних шести месяцев пенсии в Украине выросли до более 3 тыс. грн. В декабре обещают снова пересчитать выплаты, некоторых пенсионеров ждет прибавка в 740 грн. Об этом пишет Судебно-юридическая газета в Украине.
Издание напоминает, что новый перерасчет пенсий в этом году привел к увеличению размеров средних выплат:
- более 2,5 миллионов украинцев получили увеличение пенсии на 100−400 грн,
- пенсии более 1,5 миллиона украинцев повысились на 400−700 грн,
- повышение на 1000 грн и более получили 500 тысяч пенсионеров.
После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют снова пересчитать.
Как будет рассчитываться прибавка к пенсии:
- Прибавка будет рассчитываться для каждого в индивидуальном порядке, а размер расчетного листа увеличится на определенный процент, не учитывая прибавки.
- Процент будут высчитывать как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать прибавки от пересчета прожиточного минимума:
- тем, кто получает минимум;
- тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий),
- тем, кто имеет стаж выше нормы.
Конкретные схемы перерасчета прожиточного минимума 2020 года станут известны, когда новый состав парламента примет бюджет.
Напомним, что прибавки ожидаются еще и в 2019 году. В декабре правительство повысит минимальную пенсию на 74 грн, максимальную — на 740 грн. То есть с декабря украинцы будут получать не менее 1638 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа.
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