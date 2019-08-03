Украина

Пенсия в Украине: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

В течение последних шести месяцев пенсии в Украине выросли до более 3 тыс. грн. В декабре обещают снова пересчитать выплаты, некоторых пенсионеров ждет прибавка в 740 грн. Об этом пишет Судебно-юридическая газета в Украине.

Издание напоминает, что новый перерасчет пенсий в этом году привел к увеличению размеров средних выплат:

более 2,5 миллионов украинцев получили увеличение пенсии на 100−400 грн,

пенсии более 1,5 миллиона украинцев повысились на 400−700 грн,

повышение на 1000 грн и более получили 500 тысяч пенсионеров.

После сбора данных по инфляции и средней заработной плате, примерно в марте 2020 года, пенсионные выплаты украинцев планируют снова пересчитать.

Как будет рассчитываться прибавка к пенсии:

Прибавка будет рассчитываться для каждого в индивидуальном порядке, а размер расчетного листа увеличится на определенный процент, не учитывая прибавки.

Процент будут высчитывать как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать прибавки от пересчета прожиточного минимума:

тем, кто получает минимум;

тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий),

тем, кто имеет стаж выше нормы.

Конкретные схемы перерасчета прожиточного минимума 2020 года станут известны, когда новый состав парламента примет бюджет.

Напомним, что прибавки ожидаются еще и в 2019 году. В декабре правительство повысит минимальную пенсию на 74 грн, максимальную — на 740 грн. То есть с декабря украинцы будут получать не менее 1638 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде Украины объяснили, почему не всем украинцам удастся выйти на пенсию в 60 лет, и кому для этого потребуется 35 лет стажа.

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