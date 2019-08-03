Эпопею с "увольнением" Богдана описали коротким ярким стихом

Украина

В сети продолжается обсуждение самой громкой новости этих дней — попавшего в открытый доступ фрагмента заявления об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Главный редактор газеты «Факты и комментарии» Александр Швец описал ситуацию по-своему, предложив «кадровую» вариацию на тему письма Онегина к Татьяне.

«В свете последних событий даже пушкинское письмо Татьяны к Онегину воспринимается с каким-то «кадровым» оттенком… Почему-то.

«Я к вам пишу. Чего же боле?

Что я могу ещё сказать?

Теперь я знаю — в вашей воле

Меня с работы увольнять.

Но вы, к моей счастливой доле

Хоть каплю юмора храня,

Вы не уволите меня…», — написал журналист.

Напомним, сам Богдан назвал распространение фейка о его увольнении происками спецслужб. При этом он также уточнил, что аналогичные заявления подали все члены команды президента. Это же затем подтвердил и сам президент Владимир Зеленский.

СМИ уже назвали имя человека, который стоял за утечкой информации о заявлении главы президентского офиса.

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