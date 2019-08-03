Происшествия

В Украине обнаружили дифтерию, но сыворотки против нее в стране не оказалось

В Хмельницком зафиксирован первый за 10 лет случай заболевания дифтерией — на больничной койке оказалась молодая женщина-фармацевт. Напомним, на прошлой неделе в Украине стартовала национальная кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка.

К счастью, 21-летняя пациентка оказалась привитой от опасного заболевания, поэтому противодифтерийная сыворотка ей не понадобилась. Последней же в украинских больницах нет уже несколько месяцев, сообщает ТСН.

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После информации о заболевании девушки жители Хмельницкого потянулись в поликлиники делать прививки, вакцины для этого пока хватает.

Напомним, в Украине продолжается и эпидемия кори. С начала года заболели более 55 тыс. человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Киевской области и на Львовщине, а на прошлой неделе заболевание было диагностировано в одном из СИЗО на Донбассе.

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