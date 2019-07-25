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В Украине начинается масштабная кампания по вакцинированию взрослого населения от дифтерии и столбняка
Министерство здравоохранения на следующей неделе начинает кампанию по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка. Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун.
«На следующей неделе начинается кампания по вакцинации взрослых людей от дифтерии и столбняка. Я призываю всех прийти к своему семейному врачу и проверить, когда вы в последний раз вакцинировались против дифтерии и столбняка, и вакцинироваться. Вакцины есть в наличии, все они проверены ВОЗ», — сказала Супрун.
Она также сообщила, что ВОЗ изучила систему вакцинопрофилактики в Украине и предоставит свои рекомендации по ее улучшению, сообщает Укринформ.
В то же время Супрун отметила, что за последние три года удалось существенно повысить уровень вакцинации, в частности детей. Хотя до необходимого уровня для обеспечения коллективного иммунитета еще далеко.
Так, по данным Минздрава, в 2018 году уровень вакцинированных детей в возрасте 1 года от коклюша, дифтерии и столбняка составил 67,5% (21% в 2016), от гепатита В — 65,2% (28,8% в 2016 году), от кори, паротита, краснухи — 91% (44,5% в 2016 году, от полиомиелита — 69,2% (в 2016 году — 60,8%), от туберкулеза — 84% (в 2016 году — 72,3%).
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