Политика

Нам не нужны СМИ: Богдан ответил по поводу скандальной истории с его "увольнением" (видео)

Глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Об этом он заявил сегодня в Трускавце.

«Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — сказал глава ОП, общаясь с журналисткой Радио Свобода.

Богдан также позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.

Как писали «ФАКТЫ», в Трускавец также приехал президент Украины Владимир Зеленский, который на упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинформировано об отставке главы ОП, и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter