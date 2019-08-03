Политика

Просто одет, но в окружении охраны: как Зеленский приехал к "слугам народа" в Трускавец (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец, чтобы пообщаться с новоизбранными народными депутатами от партии «Слуга народа». Главу государства сопровождала охрана.

Общаясь с журналистами в отеле Rixos, президент прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: «Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет…»

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в СМИ попала фотокопия заявления Богдана об отставке с поста главы Офиса президента Украины.

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