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Просто одет, но в окружении охраны: как Зеленский приехал к "слугам народа" в Трускавец (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец, чтобы пообщаться с новоизбранными народными депутатами от партии «Слуга народа». Главу государства сопровождала охрана.
Общаясь с журналистами в отеле Rixos, президент прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана.
На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был «шаг к подрыву доверия медиа», президент эмоционально сказал: «Я ничего не подрывал. Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».
На замечание, что долго со стороны Офиса президента не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана об отставке Зеленский сказал: «Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет…»
На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в СМИ попала фотокопия заявления Богдана об отставке с поста главы Офиса президента Украины.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!