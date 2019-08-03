Умер известный британский певец (видео)

Шоу-бизнес

Британский исполнитель Джо Лонгфорн скончался у себя дома в городе Блэкпул (графство Ланкашир). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте певца.

«Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейме», — сообщили на сайте певца.

Лонгфорну было 64 года. Причина смерти не называется. В 1989-м у него диагностировали рак крови. Певец перенес несколько операций. В 2014-м врачи обнаружили у артиста рак горла.

Исполнитель получил известность в Великобритании благодаря участию в передаче Search for a Star («В поисках звезды») в 1981 году. Позже он стал выступать в собственной телевизионной программе The Joe Longthorne Show («Шоу Джо Лонгфорна»).

Как писали «ФАКТЫ», 25 марта в Великобритании скончался легендарный певец и композитор Скотт Уокер. Ему было 76 лет. Он оказал огромное влияние на многих музыкантов. В их число входят Дэвид Боуи, группа Radiohead, группа Pulp. Многие считают, что уникальный по своей глубине баритон Скотта можно по праву считать голосом британского авангардного рока.

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