Умер легендарный британский рок-певец (фото, видео)

В понедельник, 25 марта, в Великобритании скончался легендарный певец и композитор Скотт Уокер. Ему было 76 лет. Причина смерти рок-музыканта, оказавшего огромное влияние на современную музыку, пока не называется. Об утрате сообщила независимая звукозаписывающая компания 4AD, выпустившая два последних альбома Уокера.

Ноэль Скотт Энджел (настоящее имя музыканта) родился 9 января 1943 года в городе Гамильтон, штат Огайо. В конце 50-х стал популярен в США. Его называли идолом тинейджеров. Несколько песен в его исполнении прозвучали по телевидению и стали популярными. В 1964 году Ноэль познакомился с Джоном Маусом и Гэри Лидсом. Их музыкальные вкусы совпадали. Молодые люди решили выступать вместе. Они назвали свое трио The Walker Brothers и взяли псевдонимы, чтобы соответствовать имиджу трех братьев. Так появились Скотт Уокер, Джон Уокер и Гэри Уокер.

В США у новой группы дела шли не очень хорошо. Тогда Лидс предложил попробовать силы в Великобритании, где он сам успел побывать на гастролях с другими музыкантами. В начале 1965 года на британском радио прозвучал первый сингл The Walker Brothers. Это была песня Pretty Girls Everywhere. Солировал Маус. Но уже следующий сингл исполнил своим потрясающим баритоном Скотт Уокер. Это была любовная баллада Love Her. На песню сразу обратила внимание звукозаписывающая компания Philips. Был подписан контракт. Трио выпустило несколько хитов, в том числе ставший классикой на все времена The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, который занял первое место в британском хит-параде.

В начале 1966 года у The Walker Brothers в Британии было больше поклонников, чем у The Beatles. Трио записало три студийных альбома — Таке It Easy With The Walker Brothers, Portrait, Images. Однако «братья» начали часто ссориться. Скотту хотелось экспериментировать, его тянуло к авангарду. Джон и Гэри настаивали на том, что нужно продолжать записывать музыку, которая принесла им успех. В результате уже в 1967 году группа распалась.

Скотт занялся сольной карьерой. За два года он записал пять альбомов, четыре из которых вошли в первую десятку британского хит-парада. Это был невероятный успех. Но музыканту хотелось все время чего-то нового. Он менял стиль, тематику песен. Увлекся джазом, классической музыкой, грегорианскими песнопениями. Записав в 1974 году альбом We Had It All, Уокер впал в депрессию. Он связался с Джоном и Гэри. Они решили поддержать друг друга. Воссоединение трио произошло в 1975 году. Вышел альбом No Regrets.

Заглавная песня поднялась сразу на седьмое место в британском хит-параде. Критики заговорили о возвращении The Walker Brothers. Однако успех группе сопутствовал недолго. Еще два альбома Lines и Nite Flights продавались крайне плохо. Трио распалось окончательно.

Скотт Уокер записал свой сольный альбом после этого только в 1984 году. Climate of Hunter был хорошо встречен критиками. Но певец больше не желал работать регулярно. Он продолжал творческий поиск. Выпустил затем всего три альбома. В 1995 году появился Tilt. В 2006 году — The Drift, который критики назвали лучшим британским альбомом года. В 2012 году — Bish Bosch.

Уокер оказал огромное влияние на многих музыкантов. В их число входят Дэвид Боуи, группа Radiohead, группа Pulp. Многие считают, что уникальный по своей глубине баритон Скотта можно по праву считать голосом британского авангардного рока. Он не боялся в своих песнях затрагивать мрачные стороны жизни. При этом миллионы англоязычных любителей музыки называют Скотта Уокера королем любовных баллад.

