Украина

Шквалы, ливни и град: синоптики предупредили о жуткой непогоде в Украине

В Украине 4 августа в южной части страны, а также восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17−22 м/с, в отдельных районах 25−30 м/с, град. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве северных, ночью и западных областей без существенных осадков.

«Ветер преимущественно северо-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 9−14 °, на юге страны 15−19 °; днем 18−23 °», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Как писали «ФАКТЫ», в Украину на выходные придет циклон из Румынии, который принесет с собой осадки, снижение температуры воздуха и шквалы. Уже в субботу, 3 августа, в Одесской области и в Прикарпатье начались сильные дожди и грозы.

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