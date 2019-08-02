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Дожди, грозы и шквалы: Украину накроет мощный циклон
В Украину на выходные придет циклон из Румынии, который принесет с собой осадки, снижение температуры воздуха и шквалы. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Уже в субботу, 3 августа, в Одесской области и в Прикарпатье начнутся дожди и грозы. А ночью и днем 4 августа на юге Украины, в центральных областях, в Прикарпатье и на востоке — дожди, грозы, местами сильные ливни, локальный град, при грозах шквалы.
По словам Диденко, север Украины и запад (кроме Прикарпатья) избежит прямого влияния циклона. В субботу и воскресенье здесь ожидаются небольшие дожди с периодическими прояснениями.
Синоптик отметила, что температура воздуха в выходные будет невысокой в большинстве областей Украины — + 20 + 24 градуса.
На юге в субботу еще будет жарко (+ 25 + 30), а в воскресенье, 4 августа, на юге и востоке, градусы существенно упадут, похолодает.
В Киеве в субботу и воскресенье небольшие дожди будут чередоваться с солнцем, температура воздуха составит + 20 + 22 градуса.
Кроме того, по слова синоптика, в воскресенье в Украине ожидается сильный северо-западный ветер.
Со вторника, по словам Диденко, в Украине снова начнет теплеть.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какая будет погода на курортах страны в выходные. А также сообщали о резком похолодании с заморозками на почве в конце августа.
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