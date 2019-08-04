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Спорт

Стали известны потенциальные соперники «Зари» и «Мариуполя» в раунде плей-офф Лиги Европы

16:36 5 августа 2019 25
Стали известны потенциальные соперники «Зари» и «Мариуполя» в раунде плей-офф Лиги Европы
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Своих потенциальных соперников узнали луганская «Заря» и «Мариуполь».

В случае успешного прохождения софийского ЦСКА (матчи — 8 и 15 августа) подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира в противостоянии с сильнейшим в паре «Люцерн» (Швейцария) — «Эспаньол» (Испания).

Что касается приазовцев, то успех в поединках с голландским «АЗ Алкмаар» выведет команду Александра Бабича на победителя в паре «Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Плзень, Чехия). Первые матчи раунда плей-офф пройдут 22 августа, ответные — 29-го.

Напомним, что победители раунда плей-офф пробьются в групповой этап Лиги Европы, где присоединятся к командам, начинающим свое выступление в турнире с данной стадии (как, например, «Александрия», ставшая бронзовым призером прошлого сезона чемпионата Украины), а также неудачникам третьего квалификационного раунда и раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что гарантированные выплаты от УЕФА участникам групповой стадии Лиги Европы составляют 2,92 млн евро (Лиги чемпионов — 15,25 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мариуполь» обыграл действующего бронзового призера чемпионата Украины, а «Заря» дома сыграла вничью с новичком премьер-лиги.

Фото uefa.com

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