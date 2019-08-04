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Учили подчиняться? Политолог объяснил, зачем Зеленский устроил тренинг для «слуг народа»
Тренинг в Трускавце для новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа» был на самом деле их «психологической накачкой» со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал известный политолог Алексей Голобуцкий.
«В Трускавце было не обучение — потому научить чему-то за неделю невозможно. В Трускавце была психологическая накачка и создание команды: построение субординации и цепочек ответственности, обозначение границ дозволенного и обязательного», — считает он.
По его словам, главной опасностью для Зеленского сейчас является подкуп новых депутатов олигархами и вовлечение их в свою орбиту влияния.
«Главная опасность для „Слуги народа“ и Зеленского на данный момент: быстрая скупка депутатов олигархами. Это сразу сделает невозможным любые изменения, если они действительно планировались. И такая накачка — это один из инструментов для недопущения „скупки голосов в розницу“», — заявил Голобуцкий.
Как писали «ФАКТЫ», в Трускавце, где в «школе депутатов» учатся прошедшие в парламент от партии «Слуга народа» кандидаты, советник президента и политтехнолог Никита Потураев заявил будущим народным депутатам, что все они «никто».
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