Канализацию прорвало прямо на пляже: появилось странное видео из Одессы

Происшествия

В Одессе прорвало канализацию возле пляжа и нечистоты сливаются прямо в море. Это следует из видео, которое опубликовал в Facebook одессит Святослав Щербаков.

«Вот почему после дождя в Одессе лучше не купаться в море. Особенно в Аркадии», — говорится в описании видео.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа Одесскую область накрыли ливни, местами пронесся смерч. Видео и фото непогоды публикуют очевидцы в соцсетях. Судя по ним, в городах некоторые улицы полностью ушли под воду, а на море начался шторм.

Ранее похожая проблема имела места в оккупированном Крыму. Жители Феодосии собирали подписи под обращением к оккупантам с просьбой закрыть для купания центральный пляж, в который реками сливают бытовые отходы и стоки канализации. В своем письме крымчане сообщили, что на центральном пляже не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы возле канализационно-насосной станции и на базе сезонной стоянки маломерных судов № С-7.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter