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Умер Вилли Токарев: лучшие песни легендарного шансонье

17:37 4 августа 2019 357
Вилли Токарев
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве на 85 году жизни умер легендарный исполнитель шансона Вилли Токарев.

Напомним, информацию об этом сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта.

Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Черныш на Северном Кавказе. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В 1974 году Токарев эмигрировал в США, где работал разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь.

Широкая известность к певцу пришла уже в эмиграции, 1981 году, после выхода пластинки «В шумном балагане».

С 2015 до 2017 годов Токарев получил премии «Шансон года» за песни «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

«ФАКТЫ» предлагают лучшие песни известного исполнителя.

Напомним, 3 августа стало известно о смерти британского исполнителя Джо Лонгфорна.

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