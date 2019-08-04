Из Украины уедет половина населения: Климкин дал неутешительный прогноз

Общество и люди

Через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу. Такой прогноз озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с ветеранами войны на Донбассе.

«Раньше у нас была родина и диаспора… То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей — я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите — обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», — сказал Климкин.

Министр считает, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство».

По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев.

Эти слова Климкина на 39 минуте

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что некоторые европейские страны упростили правила для трудовых украинских мигрантов. Больше всего украинцев уехало на работу в соседнюю Польшу. Однако в последнее время власти этой страны увеличили количество отказов гражданам Украины во въезде. Главными причинами отказов во въезде гражданам Украины на польской границе остаются нехватка документов для подтверждения цели визита и условий пребывания и средств для обеспечения пребывания в стране (возвращения назад). Абсолютное большинство отказов отмечается на наземной границе Украины с Польшей.

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