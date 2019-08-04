Сломали крест: в Сумах надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

Происшествия

На центральном кладбище в Сумах вандалы поиздевались над захоронениями бойцов АТО. Ранее в Киеве разрушили мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.

В частности, на могиле Александра Глуходида неизвестные сломали крест. Могилу еще одного АТОшника — Онищенко — забрызгали розовой краской. Первой об этом в Facebook сообщила Валентина Андрияшева.

«Друзья!!! Ситуация уже, видим, совсем неадекватная и требует огласки!!! На Аллее славы вандалы поиздевались над могилами павших!!! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан. Могила Онищенко заляпана розовой краской!!! На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения !!! ШЕСТЬ!!!», — возмущенно написала она.

В полиции сообщили, что мужчину, который это сделал, зафиксировала камера. Сейчас его разыскивают.

Виновному грозит до 7 лет за решеткой.

«Сегодня утром на линию „102“ поступило сообщение, что на одной из могил погибших воинов АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранителями в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Видео в Facebook опубликовал ресурс UA: Суми.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь с 31 июля на 1 августа в Новограде (Житомирская область) вандалы разбили 15 памятников, в том числе и установленных на могилах бойцов, погибших на Донбассе.

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